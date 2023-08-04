Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области на выходные и понедельник установится режим неблагоприятных ме
04.08.2023

В пяти городах Челябинской области на все выходные установится режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Компания «Россети Урал» и министерство образования и науки Челябинской области подписали «Соглаше
04.08.2023

«Россети Урал» и Минобрнауки Челябинской области подписали Соглашение о партнерстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Шершневское водохранилище Челябинска третьего августа выпустили тысячи сазанят. За те
04.08.2023

В Шершневское водохранилище выпустили тысячи сазанят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На трассе в Челябинской области сегодня, четвертого августа, произошло страшное ДТП, в результате
04.08.2023

На трассе в Челябинской области сгорели две машины, водитель одной из них погиб на месте
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

Избран глава Советского района Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два вагона со щебнем
Общество
04.08.2023 17:50
Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа.

В Челябинске с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84).

В выходные в Городском саду им. А.С. Пушкина в запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

5 августа

В Троицке состоится региональный казахский праздник «Туган Жер». В программу праздника включено множество спортивных состязаний, конкурсов, выступлений артистов и других мероприятий. Гости праздника увидят скачки, поединки по традиционной казахсой борьбе курес, бои мешками, соревнования по мас-рестлингу (перетягиванию палки). В состязании «Батыр Хан» участники померятся силой, а в лазанье по вертикальному столбу — еще и скоростью и ловкостью. 

В посёлке Метлино в окрестностях Озёрска пройдёт ежегодный этнофестиваль «ЗАМАН». ворческие коллективы продемонстрируют свои таланты на сцене. Показ этно-моды не оставит без внимания ценителей традиционного национального костюма. Гости могут попробовать свои силы в национальных играх и спортивных состязаниях:  борьбе «корэш», традиционной стрельбе из лука.  Самые юные гости смогут проверить свою ловкость в народных играх и состязаниях, получить незабываемые эмоции от мастер-классов и аттракционов.  Кульминацией фестиваля станет выступление этно-поп группы «ZAINETDIN».

В Челябинском зоопарке пройдет чествование рогатых питомцев (ул. Труда, 191):

  • В 11 часов  - лекция у вольера «Рога и копыта»
  • В 14 часов - показательное кормление.

В 12 часов в Усадьбе Рябинина начнётся ярмарка для всей семьи в русском стиле / 0+. Гостей ждут изделия мастеров традиционных ремесел, мастер-классы по рукоделию, лекция на тему русской культуры, традиционная кухня народов Урала и вечеринка в стиле русский фолк (ул. Каслинская, 137).

С 12 до 14 часов парк "Сад Победы" приглашает на семейный праздник "Красочный мир". В программе интересный и познавательный спектакль о заботе зрения с любимыми героями — Мартышкой, Слоненком, Удавом и Попугаем, веселые конкурсы, шоу мыльных пузырей, пенная дискотека.

В 13 часов 30 минут в экстрим-парке КЕММА состоится второй этап Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу. Соревнования проведут на кольцевой грунтовой трассе, которая находится по дороге в аэропорт, напротив села Кругленькое. Именно здесь зрители смогут комфортно наблюдать за гонкой (Челябинск, ул. Мраморная).

В 16 часов ТРК «Горки» пройдет кастинг Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис». Участниц ждут подарки от партнёров конкурса, а победительницы кастинга поборются за возможность выиграть главный приз – три миллиона рублей (ул. Артиллерийская, 136).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 18 часов  на Летней эстраде исторического музея состоятся ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Золотой телёнок».

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом, смотрим к/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». 

6 августа

В 11 часов в Саду Победы начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота Российской Федерации. (памятник «Защитникам морских рубежей»).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 14 часов на площадке RCC Extreme у ледовой арены «Трактор» состоится мастер-класс по дисциплине «самокат» от знаменитого столичного райдера Ильи Кузьминова. Участие для всех бесплатное.

В 14 часов Челябинский музей изобразительных искусств приглашает на мастер-класс по рисунку углем (пл. Революции, 1)

В 15 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).
15:00 – исторические танцы
19:00 – сальса и бачата.

В 16 часов Челябинский театр кукол им. В. Вольховского предлагает прикоснуться к истории — заглянуть в 1989 год. И увидеть спектакль «Я, Фауст, ...» режиссёра Михаила Хусида Вход бесплатный, по записи тут (ул. Кирова, 8, Челябинск).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 августа - День пьяного курсанта.

5 августа - День тульского пряника.

5 августа - День разглядывания горизонта.

5 августа - День «Работай как собака».

5 августа - День распрямившегося штопора.

5 августа - Международный день светофора.

5 августа - Международный день блюза.

5 августа - День замка из песка.

5 августа - Международный день алопеции.

5 августа 1789 года во Франции отменено крепостное право.

5 августа 1858 года завершилась прокладка телеграфного кабеля по дну Атлантического океана для связи Великобритании и США.

5 августа 1924 года создан первый советский тепловоз Якова Гаккеля.

5 августа 1973 года началась советская космическая миссия «Марс-6».

6 августа - День огненной воды.

6 августа - Международный день подкаблучника.

6 августа - День железнодорожника.

6 августа - День грибного дождя.

6 августа - День железнодорожных войск РФ.

6 августа - Международный день прощения.

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир».

6 августа - День экстрасенсорики.

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы.

6 августа - День полярного жирафа.

6 августа 1181 года астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды.

6 августа 1889 года в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.

6 августа 1893 года в Греции состоялось открытие Коринфского канала.

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль.

6 августа 1991 года в CERN создана первая в мире веб-страница на языке разметки гипертекста HTML.

6 августа 2012 года марсоход «Кьюриосити» выполнил посадку на Марс.

Автор: Арина Родионова
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В пяти городах Челябинской области на выходные и понедельник установится режим неблагоприятных ме
04.08.2023

В пяти городах Челябинской области на все выходные установится режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – прогнозируют грозы, оче
04.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Компания «Россети Урал» и министерство образования и науки Челябинской области подписали «Соглаше
04.08.2023

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03.08.2023 13:10

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная

03.08.2023 12:51

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике

03.08.2023 12:05

Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины

03.08.2023 11:38

Убийца беременной челябинки оказался шизофреником

03.08.2023 11:21

В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»

03.08.2023 11:19

В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине

03.08.2023 11:15

Городские власти проверят текущие крыши челябинцев

03.08.2023 11:10

Чем занимаются челябинцы в пробках

03.08.2023 10:57

Шесть беспилотников сбиты в Калужской области (новость дополняется)

03.08.2023 10:19

На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей

03.08.2023 10:05

Третьего августа в Ашинском районе на три часа перекроют трассу М-5

03.08.2023 10:00

Владимир Путин наградил работника ММК Орденом Дружбы

03.08.2023 09:56

Конкурсная комиссия выберет претендентов на пост главы Троицкого района

03.08.2023 09:51

У каждого четвертого клеща, укусившего южноуральцев, выявлена инфекция

03.08.2023 09:34

В Челябинске создадут новые инклюзивные фильмы и стрит-арт для незрячих

03.08.2023 09:18

На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели

03.08.2023 08:57

В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду

03.08.2023 08:45

На Зигальге будут изучать редких жужелиц

02.08.2023 19:38

Челябинская область и другие регионы УрФО вошли в тройку регионов по числу фишинговых рассылок

02.08.2023 19:22

Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»

02.08.2023 18:24

В Челябинской области третьего августа – жарко, местами дожди и грозы

02.08.2023 18:15

Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии

02.08.2023 17:58

В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору

02.08.2023 17:44

В Челябинске на несколько дней отключат светофор на перекрестке Гагарина - Агалакова

02.08.2023 17:39

Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)

02.08.2023 17:37

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли преступления в отношении военных

02.08.2023 17:31

Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями

02.08.2023 16:40

Разрушающийся старинный особняк в центре Челябинска перешел в собственность государства

02.08.2023 16:20

Вице-премьер поручил регионам активнее информировать о субсидии по газификации

02.08.2023 16:08

Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей

02.08.2023 16:03

«Портрет фронтовой собаки»: южноуральцев приглашают поддержать земляков

02.08.2023 15:50

Юные участники проекта «Профессионалитет» проходят раннюю практику на «Маяке»

02.08.2023 15:23

Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»

02.08.2023 14:53

«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков

02.08.2023 14:27

В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов

02.08.2023 13:22

За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура

02.08.2023 13:04

Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Южуралзолото ГК» и загрязнение рек

02.08.2023 12:37

В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина

02.08.2023 12:25

В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

02.08.2023 12:21

Защитники Челябинского городского бора поделились опасениями о его судьбе с Петром Решетниковым

02.08.2023 11:33

Власти заверяют, что в сильный дождь ливневки в Челябинске справились со своими задачами

02.08.2023 11:14

Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО

02.08.2023 10:45

Депутаты Заксобрания Челябинской области проконтролируют ликвидацию несанкционированных свалок

02.08.2023 10:20

Дополнительный поезд Троицк – Челябинск – Троицк уже перевез 10 тысяч пассажиров

02.08.2023 10:00

Суд отказал в аресте матери челябинского похитителя

02.08.2023 09:59

В «Парковом» открыли движение по новой дороге на Бейвеля

02.08.2023 09:59

В левобережной части Магнитогорска пешеходам стало удобно и безопасно