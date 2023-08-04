Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа.

В Челябинске с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84).

В выходные в Городском саду им. А.С. Пушкина в запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

5 августа

В Троицке состоится региональный казахский праздник «Туган Жер». В программу праздника включено множество спортивных состязаний, конкурсов, выступлений артистов и других мероприятий. Гости праздника увидят скачки, поединки по традиционной казахсой борьбе курес, бои мешками, соревнования по мас-рестлингу (перетягиванию палки). В состязании «Батыр Хан» участники померятся силой, а в лазанье по вертикальному столбу — еще и скоростью и ловкостью.

В посёлке Метлино в окрестностях Озёрска пройдёт ежегодный этнофестиваль «ЗАМАН». ворческие коллективы продемонстрируют свои таланты на сцене. Показ этно-моды не оставит без внимания ценителей традиционного национального костюма. Гости могут попробовать свои силы в национальных играх и спортивных состязаниях: борьбе «корэш», традиционной стрельбе из лука. Самые юные гости смогут проверить свою ловкость в народных играх и состязаниях, получить незабываемые эмоции от мастер-классов и аттракционов. Кульминацией фестиваля станет выступление этно-поп группы «ZAINETDIN».

В Челябинском зоопарке пройдет чествование рогатых питомцев (ул. Труда, 191):

В 11 часов - лекция у вольера «Рога и копыта»

В 14 часов - показательное кормление.

В 12 часов в Усадьбе Рябинина начнётся ярмарка для всей семьи в русском стиле / 0+. Гостей ждут изделия мастеров традиционных ремесел, мастер-классы по рукоделию, лекция на тему русской культуры, традиционная кухня народов Урала и вечеринка в стиле русский фолк (ул. Каслинская, 137).

С 12 до 14 часов парк "Сад Победы" приглашает на семейный праздник "Красочный мир". В программе интересный и познавательный спектакль о заботе зрения с любимыми героями — Мартышкой, Слоненком, Удавом и Попугаем, веселые конкурсы, шоу мыльных пузырей, пенная дискотека.

В 13 часов 30 минут в экстрим-парке КЕММА состоится второй этап Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу. Соревнования проведут на кольцевой грунтовой трассе, которая находится по дороге в аэропорт, напротив села Кругленькое. Именно здесь зрители смогут комфортно наблюдать за гонкой (Челябинск, ул. Мраморная).

В 16 часов ТРК «Горки» пройдет кастинг Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис». Участниц ждут подарки от партнёров конкурса, а победительницы кастинга поборются за возможность выиграть главный приз – три миллиона рублей (ул. Артиллерийская, 136).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 18 часов на Летней эстраде исторического музея состоятся ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Золотой телёнок».

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом, смотрим к/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино».

6 августа

В 11 часов в Саду Победы начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота Российской Федерации. (памятник «Защитникам морских рубежей»).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 14 часов на площадке RCC Extreme у ледовой арены «Трактор» состоится мастер-класс по дисциплине «самокат» от знаменитого столичного райдера Ильи Кузьминова. Участие для всех бесплатное.

В 14 часов Челябинский музей изобразительных искусств приглашает на мастер-класс по рисунку углем (пл. Революции, 1)

В 15 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

15:00 – исторические танцы

19:00 – сальса и бачата.

В 16 часов Челябинский театр кукол им. В. Вольховского предлагает прикоснуться к истории — заглянуть в 1989 год. И увидеть спектакль «Я, Фауст, ...» режиссёра Михаила Хусида Вход бесплатный, по записи тут (ул. Кирова, 8, Челябинск).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 августа - День пьяного курсанта.

5 августа - День тульского пряника.

5 августа - День разглядывания горизонта.

5 августа - День «Работай как собака».

5 августа - День распрямившегося штопора.

5 августа - Международный день светофора.

5 августа - Международный день блюза.

5 августа - День замка из песка.

5 августа - Международный день алопеции.

5 августа 1789 года во Франции отменено крепостное право.

5 августа 1858 года завершилась прокладка телеграфного кабеля по дну Атлантического океана для связи Великобритании и США.

5 августа 1924 года создан первый советский тепловоз Якова Гаккеля.

5 августа 1973 года началась советская космическая миссия «Марс-6».

6 августа - День огненной воды.

6 августа - Международный день подкаблучника.

6 августа - День железнодорожника.

6 августа - День грибного дождя.

6 августа - День железнодорожных войск РФ.

6 августа - Международный день прощения.

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир».

6 августа - День экстрасенсорики.

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы.

6 августа - День полярного жирафа.

6 августа 1181 года астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды.

6 августа 1889 года в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.

6 августа 1893 года в Греции состоялось открытие Коринфского канала.

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль.

6 августа 1991 года в CERN создана первая в мире веб-страница на языке разметки гипертекста HTML.

6 августа 2012 года марсоход «Кьюриосити» выполнил посадку на Марс.