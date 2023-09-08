Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября.

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

В сквере Искусств на набережной реки миасс открыта новая выставка. Какие места в родном городе самые красивые и значимые, что должны увидеть все гости города - на выставке "БуквАрт".

В Челябинске до 10 сентября проходит фестиваль современного искусства PULSE III. Челябинск увидит спектакли в непривычных локациях, эскизы, перформансы, выставки и концерты. Авторы Урала, Тюмени, Новосибирска и Санкт-Петербурга погрузят зрителя в искусство. Программа фестиваля на сайте Молодёжного театра (ул. Кирова, 116).

9 сентября

На гоночной трассе «Уреньга» пройдёт отборочный этап «Кубок Евразии», а также третий этап Чемпионата и Первенства Челябинской области по автомобильному кроссу. Участие в автогонках примут сильнейшие спортсмены региона и России. Для зрителей выступят творческие коллективы, пройдут викторины и конкурсы, будут организованы точки питания.

В субботу каждый желающий сможет пройти бесплатную диспансеризацию по «зеленому коридору». Пройти диспансеризацию можно не только по месту прикрепления, но и в любой удобной поликлинике. Предварительная запись не требуется, нужны только паспорт и полис ОМС. Дополнительно в этот день всем желающим доступна вакцинация от гриппа.

В парках и скверах Челябинска пройдут праздничные мероприятия:

В парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в 12 часов начнется фестиваль «В ритме РОКа» (ул. Коммуны, 100).

В парке «Дружба» (ул. Чоппа, 10):

В 12 часов - праздничное мероприятие «Каждый день мы создаём будущее».

В 13 часов - фестиваль единоборств «Наши рекорды родному городу».

В 12 часов - праздничное мероприятие «Каждый день мы создаём будущее». В 13 часов - фестиваль единоборств «Наши рекорды родному городу». Городской сад им. А. С. Пушкина (ул. Ороджоникидзе, 58а) представит:

В 13 часов молодёжный фестиваль «МолФест».

В 13 часов начнется творческая программа «Звуки города Че».

В 13 часов молодёжный фестиваль «МолФест». В 13 часов начнется творческая программа «Звуки города Че». В парке «Металлург» им О. И. Тищенко (ул. 60-летия Октября, 11) пройдет культурная программа «КУЛЬТурный старт». Начало в 13 часов.

Парк «Сад победы» (ул. Героев Танкограда, 79) приглашает на творческий марафон «Включись на полную!». Начало в 13 часов.

Программа Арт-сквера на набережной реки Миасс:

В 13 часов - финал открытого регионального конкурса «Песня города».

В 16 часов - фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска».

В 17 часов - музыкальный фестиваль «День города с радио ENERGY» при участии DJ Саймон и DJ Леонид Руденко.

С 20 часов 30 минут в Челябинске на телебашне будет включена праздничная подсветка с поздравлениями, салютами и гербом города.

С 18 до 22 часов в Златоусте состоится вечерний праздничный концерт, на котором выступит поп-группа «Непара». Откроют концерт выступлениями местных коллективов и хора областного ГУ МВД России, а после них начнется шоу с участием хедлайнеров.

В 12 часов в Челябинске состоится фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Лучшие райдеры страны покажут фееричные трюки и обкатают новый скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров (скейт-парк возле Арены «Трактор»).

Программа:

С 12 до 14 часов - Баттл в дисциплинах «Самокат street» и «BMX street» между сборными Челябинска и Екатеринбурга.

С 14 до 16 часов - Первенство России BMX freestyle. Возрастная категория: 19-22 года. Финал.

С 16 до 18 часов - Кубок RCC Extreme в дисциплине «Самокат-парк».

С 18 до 22 часов - RCC SHOW.

10 сентября

В Челябинске в 16-й раз состоится легкоатлетический марафон.

Программа марафона:

С 7 до 7 часов 30 минут - Открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых пакетов иногородним участникам.

В 7 часов 40 минут - Разминка для участников соревнований.

В 8 часов - Старт забега на 42,2, 21,1, 10 и 5 км.

В 9 часов 15 минут - Награждение абсолютных победителей и призёров на дистанции 10 и 5 км.

В 10 часов 15 минут - Награждение абсолютных победителей и призёров на дистанции 21,1 км.

В 11 часов 30 минут - Торжественная церемония награждения абсолютных победителей на дистанции 42,2 км.

В 13 часов - Старт забега на 1 км

В 14 часов 20 минут - Награждение победителей забега на 42,2 км в возрастных категориях.

В 15 часов - Закрытие трассы Челябинского марафона.

С 14 до 15 часов 30 минут в музыкальном классе воскресной школы Одигитриевского монастыря состоится первое занятие состоится программы-тренинга для подростков Ладья. Тренинг разработан под эгидой Русской Православной Церкви (Одигитриевский монастырь, ул. Энергетиков, 21А).

В 13 часов начнется день открытых дверей в Детском театре песка и теней "Скарабей". Гостей ждут увлекательные и интеллектуальные игры, любимые герои: Мельпомена, Муми-тролль, Медведь, Кот в сапогах и многие другие (пр. Ленина, 5).

С 18 до 21 часа в Магнитогорске состоится открытие театрально - концертного сезона 2023 - 2024. Учреждения культуры города представят свои визитные карточки и поведают о программах, премьерах и новинках в предстоящем сезоне (академический драматический театре им. А.С.Пушкина, пр. Ленина, 66).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День города - Челябинск.

9 сентября - День города - Москва.

9 сентября - Всероссийский день лука.

9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне.

9 сентября - День прекрасного чудака.

9 сентября - День изобретения новых привычек.

9 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

9 сентября - Международный день судоку.

9 сентября - Парад российского студенчества.

9 сентября - День тестировщика.

9 сентября - Международный день «коробочного» вина.

9 сентября - День дизайнера-графика.

9 сентября - День осведомлённости о фатальном алкогольном синдроме.

9 сентября - День велосипедного спорта в Якутии.

9 сентября - Международный день защиты от нападений в сфере образования.

10 сентября - Единый день голосования.

10 сентября - День занюхивателя.

10 сентября - День танкиста.

10 сентября - День портвейна.

10 сентября - День разноцветных букетов.

10 сентября - Всемирный день журавля.

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября - День памяти жертв фашизма.

10 сентября - Международный день макияжа.

10 сентября - День альпака.

10 сентября - День «Во всём виноват Большой адронный коллайдер».

10 сентября - День садовода и огородника в Приморском крае.