Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая грядущему сезону клещевой активности (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая противостоянию челябинских киоскеров и городских властей (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Организация работы образовательных учреждений на период режима повышенной готовности из-за угрозы новой коронаврусной инфекции» (Челябинск, площадь Революции, 4, четвертый этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
24 марта - День штурманской службы ВВС России.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.