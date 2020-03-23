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Анонсы событий и мероприятия на 24 марта

Общество
Сегодня, 18:11
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая грядущему сезону клещевой активности (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая противостоянию челябинских киоскеров и городских властей (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Организация работы образовательных учреждений на период режима повышенной готовности из-за угрозы новой коронаврусной инфекции» (Челябинск, площадь Революции, 4, четвертый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 марта - День штурманской службы ВВС России.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Автор: 
Любовь Юрина
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