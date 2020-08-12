Арбитражный суд отказал экоактивистам в проверке полигона ТБО в Полетаево

Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 12-го августа, отказал общественникам из ЧРОЭО "Экологический консалтинг" в удовлетворении иска к ООО "Полигон ТБО" (Полетаево) и региональному правительству.

Напомним, представители общественной экологической организации требовали закрыть и ликвидировать объект, а также ходатайствовали о назначении судебной экологической экспертизы деятельности полигона.

О решении челябинского Арбитражного суда агентству "Урал-пресс-информ" рассказала депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова.

"В удовлетворении исковых требований нам было отказано, в назначении судебной экологической экспертизы - тоже. Суд в течение всего процесса не приобщил к делу ни одного нашего доказательства. Сегодня было заявлено пять ходатайств, и по всем - отказ", - сообщила Юлия Кудашова.

По ее словам, сейчас экоактивисты ждут решение суда в полном объеме и готовят апелляционную жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Если и здесь получат отказ, пойдут дальше.

"Я сама участвовала по доверенности в этом процессе, приводила доводы, предоставляла видеофиксацию нарушений. Суд ничего не принял. Совершенно очевидно, что если суд приобщил бы к делу предоставленные доказательства нарушений в деятельности Полетаевского полигона, ему нужно было бы обосновать, почему он отказывает в назначении экологической экспертизы", - отметила Юлия Кудашова.

Депутат сообщила также, что никак не удается истребовать сведения об объеме отходов, которые сегодня поступают на полигон ТБО.

"Росприроднадзор не дает нам эту информацию, полигон предоставляет ее не полностью. В рамках судебного процесса нам также было отказано", - сказала Юлия Кудашова.

Депутат заявила, что куча мусора на полигоне - гигантская: высотой с десятиметровый дом. И зловоние - невозможное.

Отвратительные "ароматы" доносятся не только до полетаевцев (в "вонючую зону" попадают и само Полетаево, и Полетаево-1, и Полетаево-2), их ощущают также и жители Кременкуля и Кайгородово, когда поселения находятся в зоне ветров.

"Мы все начинаем задыхаться с ночи, особенно в период НМУ, потому что свалочный газ с полигона, расположенного на высоте 25 метров по отношению к реке Миасс, поднимается наверх и опускается в низину водоема. Вчера и позавчера из-за паводка на полигоне намочило всю карту, а мусоровозы сразу заезжают непосредственно на эту огромнейшую десятиметровую кучу и просто вязнут в ней, проваливаются. Соответственно, никто не мог туда заехать, и случился коллап - машины не могли выгрузить мусор. А еще внутри эта куча тлеет. Данные факты мы неоднократно фиксировали", - рассказала Юлия Кудашова.