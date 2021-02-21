Арестованная в Челябинске сторонница Навального не ест уже почти 80 часов

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Арестованная в Челябинске сторонница Навального не ест уже почти 80 часов

В Челябинске находящаяся под арестом активистка Инна Пономарева, участвовавшая в незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и объявившая голодовку, не ест уже около 80-ти часов. Она просит приносить ей только воду.

Об этом сообщила челябинская активиста Валентина Волкова.

«Инна Пономарева, отбывающая административный арест десять суток в спецприемнике, сообщила, что голодовка у нее продолжается. Она не ест уже 75 часов. Проблем по содержанию нет», - говорится в сообщении, опубликованном несколько часов назад.

Напомним, к аресту на десять суток активистку Инну Пономареву приговорил Тракторозаводский суд. Она признана виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга. Женщине было предъявлено обвинение по части восьмой статьи 20.2 КоАП.