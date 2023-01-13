«Аркаим» получил статус историко-археологического музея-заповедника

Историко-культурный заповедник «Аркаим» (Брединский район, Челябинская область) преобразован в историко-археологический музей-заповедник.

Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор, глава кабмина региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте правительства.

«Переименовать областное государственное бюджетное учреждение культуры “Челябинский государственный историко-культурный заповедник “Аркаим” в областное государственное бюджетное учреждение культуры “Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник “Аркаим”», - говорится в распоряжении.

В пресс-службе заповедника напомнили, что с 1994 по 2007 годы «Аркаим» находился в статусе регионального специализированного центра. В 2007 году был реорганизован в историко-культурный заповедник областного значения. Он первым получил этот статус в области.

Директор «Аркаима» Валерий Волик пояснил, что на тот момент статуса «музей-заповедник» не было. «Музейной деятельностью мы занимаемся давно: на территории заповедника работает музей, мы проводим выездные выставки по области и не только, на данный момент музейные фонды насчитывают порядка 15 тысяч предметов», - рассказал Волик. По село словам, «Аркаим» провел большую работу – учреждение зарегистрировано в Реестре музеев, музейные предметы внесены в Государственный каталог Музейного фонда РФ, изучены актуальные правовые документы, разработана концепцию развития музея-заповедника. Летом была подана соответствующая заявка в правительство области, которая была удовлетворена, подчеркнул Валерий Волик.

По словам руководителя, получение нового статуса практически не повлияет на работу учреждения– документ просто закрепляет деятельность заповедника в правовом поле. Основной проблемой станет приведение в соответствие с нововведением официальных документов. Сейчас ведется работа по внесению изменений в Устав учреждения, корректировка документации, переиздание печатной продукции.