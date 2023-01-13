13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
«Аркаим» получил статус историко-археологического музея-заповедника
23.10.2022
В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе
29.09.2022
Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене
08.09.2022
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.08.2022
Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023