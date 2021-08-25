Артём Соловейчик: Современная российская школа не готовит детей к реальной жизни

Челябинск посетил главный редактор и руководитель издательского дома «Первое сентября», глава комитета по образованию партии «Новые люди» Артём Соловейчик.

Один из ведущих экспертов страны в сфере образования встретился с молодыми родителями, поделился с ними секретами воспитания гармоничной, самостоятельной личности и собственным видением системы школьного образования будущего.

Артём Соловейчик выступает за обучение школьников финансовой грамотности, принципиально новый подход к существующей системе аттестации выпускников, а также за цифровизацию школьного образования. По его мнению, это «инструмент свободы» для детей, а не средство контроля.

«Цифровизация - это возможность мыслить широко. Здесь есть огромный потенциал для развития», - уверен автор проекта «Школа цифрового века».

Эксперт считает, что современная российская школа не готовит детей к реальной жизни. Существующая система школьного образования не соответствуют запросам современного мира. Школа, обещая готовить ребят к взрослой жизни, в реальности «консервирует» их в детстве.

Также Артём Соловейчик обозначил проблему серьезного дефицита мест в школах. По стране эта цифра сегодня составляет два миллиона. Россия – на верхушке демографической волны. Во многих школах дети учатся в две и даже три смены, классы переполнены.

Раньше было требование – не больше 25-ти детей в классе. Сейчас подход другой – согласно новым правилам, класс можно набирать из расчета площади кабинета (то есть хоть 35 человек, если позволяют «квадраты»). Но учитель взаимодействует с детьми, а не с квадратными метрами.

В партии «Новые люди» придумали, как решить проблему с помощью образовательных хабов для старшеклассников. В городе должен быть один мощный центр, куда будут переходить учиться старшеклассники, освобождая классы для младших школьников.

Артём Соловейчик считает, что у современных учителей нет времени для нормальной работы с детьми. Они непомерно загружены. Чтобы прокормить свои семьи при существующей скромной оплате труда, педагоги вынуждены работать на полторы, а то и на две ставки.

«В Финляндии считается, что, если учитель стоит у доски больше 12-ти часов в неделю, это уже непомерная нагрузка. У нас в России одна ставка – это 18 часов у доски. Полторы ставки – 25 часов. Две ставки – 36. Это работа на износ, ведь, помимо ведения уроков, учителя проверяют тетради, проводят классные часы. При этом в нашей стране на одну ставку работает 5% педагогов, на полторы – 65% школьных учителей, на две ставки – 30%», - отметил Артём Соловейчик.

Когда в 1996-м году он возглавил издательский дом, в России насчитывалось один миллион 800 тысяч учителей. Сейчас число педагогов почти вдвое меньше, и нагрузки у них просто сумасшедшие.

По мнению Артёма Соловейчика, заработная плата школьного учителя в России независимо от региона проживания должна составлять 75 тысяч рублей за одну ставку. Право работать на полторы ставки может предоставляться лишь в исключительных случаях – если педагог по-настоящему сильный.