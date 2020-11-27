Автохам из Челябинска каждый день перекрывает инвалиду-колясочнику въезд в подъезд

Инвалид-колясочник из Челябинска пожаловался, что владелец дорогой иномарки каждый день перекрывает ему доступ к подъезду. Он ставит свою машину возле заниженного бордюра, по которому человек может заехать. Это единственный путь для инвалида, чтобы добраться до подъезда.

В агентство «Урал-пресс-информ» обратился инвалид-колясочник, который проживает в одном из домов в Ленинском районе Челябинска. Он не может попасть в подъезд из-за автомобилиста, который перекрывает ему путь.

«Этот человек, ставит свою машину так, что блокирует мне путь к подъезду. После благоустройства двора были сделаны заниженные бордюры, и он ставит свою машину именно там. В остальных местах они высокие. Я не могу проехать на инвалидной коляске там», - рассказал собеседник агентства Александр.

Хозяин иномарки комментировать свои действия отказался. В ГИБДД сообщили, что если автовладелец нарушает права других участников дорожного движения, в частности, блокируя подступы к подъезду, то его машина может быть эвакуирована, а в отношении него составлен административный протокол. В случае возникновения подобных ситуаций жителям нужно обращаться к участковому или в ГИБДД.