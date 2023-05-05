Автоклубы Челябинской области дарят адресные концерты ветеранам Великой Отечественной войны

«Дома культуры на колесах» начали свои путешествия по деревням и поселкам Челябинской области.

Накануне девятого мая автоклубы, приобретенные по нацпроекту «Культура», колесят по небольшим населенным пунктам и поздравляют с Днем Победы тех, кто его нам подарил, – ветеранов войны.

В Сосновском районе череда праздничных концертов началась с поздравления ветерана, гвардии старшего сержанта Григория Степановича Скрипова, который проживает в селе Солнечное.

Бригада районного Дома культуры села Долгодеревенское с помощью автоклуба смогла организовать поздравление для ветерана и его близких прямо у ворот дома. В программе выездного концерта – «Катюша», «День Победы» и другие песни военных лет.

Несмотря на солидный возраст, Григорий Скрипов не смог остаться просто зрителем. Прямо возле своего дома, под аплодисменты своих соседей, родственников и гостей станцевал вальс с одной из участниц вокальной группы.

«Дорогие мои, спасибо вам огромное. Ваше поздравление меня всегда радует. Я прямо на глазах помолодел», - сказал Григорий Степанович в завершении концерта.

Следующей точкой для проведения концерта стала площадка возле дома Леонида Ивановича Невзорова, ветерана войны, жителя села Долгодеревенское. Здесь, помимо исполнения песен, юная участница концерта Вероника Попова прочитала для солдата Великой Отечественной войны стихотворение. К поздравлениям ветерана присоединился и глава сельского поселения Александр Желтов.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, буквально через пару дней концертную бригаду ждут в поселке Кременкуль.

Напомним, нацпроект «Культура» стартовал в 2019 году. За четыре года его реализации на Южном Урале появилось уже 12 автоклубов. В этом году ожидается поставка еще двух.