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Автору проекта реабилитации челябинского Миасса придется устранять замечания

Общество
Сегодня, 14:21
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Автор: 
Евгения Александрова

Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске на участке от пруда Коммунар до Заячьего острова вызвал вопросы у специалистов министерства экологии и городской администрации, которые провели совместное совещание.

Проектировщику выдано замечание, проект отправлен на доработку. Об этом сегодня, 19-го октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

По его словам, реабилитация Миасса на данном участке предполагает очистку от иловых отложений, укрепление и выравнивание береговой линии.

«Также началось комплексное обследование зеленых насаждений по обеим сторонам набережной для учета и расчистки в рамках мероприятий по берегоукреплению», - добавил Александр Егоров.

Его коллега – заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов – на «аппаратке» в понедельник рассказал, что планируется сделать на участке набережной Миасса за КРК «Мегаполис» по федеральной программе «Формирование современной городской среды» в 2021-м году.

«Разработка проектной документации по благоустройству этого участка завершается, прорабатываются последние нюансы. В частности, рассматриваются вопросы замены ограждений, организации ливневых стоков, подключения электричества и Wi-Fi», - сообщил Александр Астахов.

Строительные работы на участке набережной за «Мегаполисом» запланированы на лето 2021-го.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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