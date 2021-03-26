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Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии

Работник шиномонтажа из Челябинска Альберт Галимов, который покорил зрителей TikTok проникновенными песнями, может выступить в филармонии. Ему также пообещали передать подарок - оренбургский пуховой платок, о котором он спел в ангаре.

После того, как исполнение песен Альберта Галимова набрало в TikTok миллионные просмотры, на него обратили внимание два минкульта.

Так, глава министерства культуры Оренбургской области Евгения Шевченко попросила министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина передать автослесарю теплый пуховой платок.

«Альберту удалось передать глубоко душевное отношение к песне и даже уловить канонизированную манеру исполнения известной композиции», - отметила Евгения Шевченко.

В минкульте Челябинской области решили помочь Альберту осуществить его мечту - выступить на концерте.

«Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с челябинской филармонией – с каким из коллективов может выступить Альберт. Кстати, у нас есть прекрасный оркестр «Малахит», который работает как раз в этом направлении. Знаю, что Виктор Лебедев всегда поддерживает талантливых исполнителей. Думаю, в ближайшее время вопрос решим», - сказал Алексей Бетехтин.

Альберт Галимов в разговоре с журналистом агентства «Урал-пресс-информ» рассказал, что сегодня, 26-го марта, общался по скайпу с министром культуры Алексеем Бетехтиным.

«Министр культуры сказал, что мне передадут подарок - оренбургский пуховый платок, - сказал Альберт Галимов. - К предложению, что я могу выступить с одним из коллективов челябинской филармонии, я отношусь положительно. Я очень рад. Раз в жизни выпадает такое счастье. Надо этим воспользоваться. Надо идти вперед - ни шагу назад».

Напомним, работник шиномонтажа Альберт Галимов покорил пользователей сервиса TikTok исполнением русских народных песен. Видео набрало миллион 700 тысяч просмотров. О том, кто подтолкнул автослесаря зарегистрироваться в TikTok и почему он поет в ангаре, читайте здесь.

ФОТО: kultura.orb.ru, скрин из аккаунта userxjbfzoc6l3 (TikTok)