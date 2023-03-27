Бал чемпионов: в Челябинске наградили лучших спортсменов по результатам 2022 года

В Челябинске чествовали лучших спортсменов города по результатам 2022 года, продолжив тем самым заложенную более двух десятилетий назад добрую традицию.

Награжденные сегодня, 27 марта, челябинцы – те, кто прославляет родной город не только в России, но и далеко за ее пределами.

Как отметила в приветственном слове глава Челябинска Наталья Котова, число призеров и победителей различных соревнований, с честью и достоинством представляющих родной город, с каждым годом только растет.

«К сожалению, в марте прошлого года мы остались без многих международных стартов, но показали, что можем сами прекрасно организовывать и проводить соревнования на высоком уровне. Отдельные слова благодарности хочется выразить тренерскому составу, ведь ваша постоянная поддержка, искренняя забота и нацеленность на результат неизменно ведут наших ребят к победам. И те кубки и медали, которые вы привозите с соревнований, - главная совместная награда за ваш труд и упорство», - сказала Наталья Котова.

За прошлый год челябинцы завоевали в различных видах спорта почти 270 медалей на международных соревнованиях и 2,5 тысячи медалей - на соревнованиях всероссийского уровня.

«Бал чемпионов» объединил победителей всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов России, победителей и призеров международных соревнований, первенств и чемпионатов Европы и мира. На праздничном вечере собрались лучшие атлеты, пловцы, гиревики, волейболисты, единоборцы, конькобежцы, представители других видов спорта. Каждый спортсмен и тренер поощрен почетной грамотой и денежной премией.

Независимой экспертной группой из специалистов в сфере физической культуры и спорта дополнительно определены лучшие спортсмены в каждой из семи номинаций:

- «Искусство вдохновлять» (адаптивные виды спорта) - Дмитрий Черняев, заслуженный мастер спорта России по спорту ПОДА (плавание), победитель и бронзовый призер чемпионата мира, победитель и многократный призер чемпионатов Европы, многократный чемпион России, участник Паралимпийских игр в Токио (наставник - Михаил Николаевич Уранов);

- «Искусство сокрушать» (единоборства) - Татьяна Минина, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, неоднократный победитель и призер межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, серебряный призер Олимпийских игр в Токио (наставник - Александр Петрович Энс);

- «Искусство воплощать» (водные виды спорта) - Марк Абдракипов, мастер спорта России по парусному спорту, победитель и призер многих соревнований по матчевым гонкам, воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту (наставник – Валерий Александрович Созыкин);

- «Искусство побеждать» (силовые виды спорта) - Оксана Степанова, мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, двукратная чемпионка мира по гиревому спорту (наставник – Иван Николаевич Денисов);

- «Искусство укрощать» (зимние виды спорта) - Никита Базюк, мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов и Кубков России, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Скобликовой (наставник – Александр Сергеевич Орешкин);

- «Искусство преодолевать» (летние виды спорта) - Александра Овсянникова, мастер спорта России международного класса, чемпионка России в суточном беге, воспитанница МБУ СШОР №2 по легкой атлетике имени Мосеева (наставник - Евгений Викторович Аллеборн);

- «Искусство восхищать» (командные виды спорта) - волейбольная команда МБУ СШОР «Юность-Метар». В составе команды - кандидаты в мастера спорта - Анастасия Архипова (капитан), игроки - Полина Бабешко, Алина Вафина, Варвара Осыченко, Софья Худякова, Анастасия Шевелёва, Александра Гончарова, Анфиса Савочкина, Софья Пасечная, Валерия Иванкович, Ксения Попова и Софья Потапова (наставник - Альбина Юрьевна Вафина).