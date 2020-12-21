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Бары и рестораны Челябинска научились не нарушать ковидные запреты

В Челябинске полицейские совместно с представителями Роспортребнадзора и управления торговли продолжают проверки баров и ресторанов города на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. С каждым рейдом выявляется все меньше нарушений.

Заместитель лавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков сегодня, 21 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска озвучил результаты очередных рейдов по барам и ресторанам города.

«За выходные было проверено 70 баров и ресторанов. На два развлекательных учреждения составлены протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Материалы направлены в суды. Хочется отметить, что у бизнеса есть понимание ситуации, они выполняют распоряжение правительства региона», - Олег Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в середине октября Наталья Котова предупредила, что магазины, кафе и рестораны, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Затем распоряжением правительства Челябинской области были введены новые ограничения. В регионе запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.

Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но лишь в определенные часы. Согласно распоряжению, в этих заведениях не будут обслуживать посетителей с 23 часов вечера до шести часов утра. Ограничения вводятся на период с первого декабря 2020 года и по 10 января 2021 года.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.