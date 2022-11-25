«Белый журавлик» из Челябинска стал лауреатом национальной премии «Патриот»

«Белый журавлик» ветерана УФСБ России по Челябинской области, ветерана боевых действий Владимира Саломатина стал одним из лауреатов национальной премии «Патриот-2022», которая присуждается за существенный вклад в реализацию проектов в сфере гражданского-патриотического воспитания.

Челябинский проект был заявлен на премию Росмолодежи от Фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые», председателем которого является Владимир Саломатин. Как он рассказал агентству «Урал-пресс-информ», «Белый журавлик» - в числе трех победителей номинации «Наставничество».

Церемония награждения лидеров национальной премии состоится в период с девятого по 11-е декабря в Санкт-Петербурге, и создатель детского патриотического киножурнала из Челябинска там тоже будет.

Напомним, в ноябре текущего года Фонд содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» и Южно-Уральский государственный колледж подписали соглашение о сотрудничестве. Символично, что дружба и партнерство Фонда с учебным заведением начались с просмотра трех первых короткометражных фильмов из киножурнала «Белый журавлик»: «Старший брат», «Сын» и «Папа».

После показа перед учениками колледжа выступили исполнители главных ролей Анна Смирнова и Евгений Болтнев, а также сам идейный вдохновитель и создатель «Белого журавлика» Владимир Саломатин.

В тот день, 11 ноября, педагог Южно-Уральского государственного колледжа Юлия Петрова сказала следующее: «Я очень рада, что сегодня увидела два замечательных фильма и что мы познакомились с таким чудесным проектом, как «Белый журавлик», потому что, реализуя систему воспитательной работы в колледже, мы сталкиваемся со многими вещами, которые очень сложно обсуждать с детьми. Бывают такие ситуации, когда ты даже не можешь найти корректных, правильных, душевных слов, чтобы найти общий язык со студентом. И, кроме того, есть темы, которые очень сложно поднимать при личном разговоре, и я считаю, что такие видеоролики, как «Папа» и «Сын», положат начало диалогу с ребятами, покажут многие вещи с другой стороны, по-новому их раскроют. Думаю, после просмотра этих роликов будет гораздо проще выстраивать воспитательную работу, обсуждая конкретных героев, конкретные темы. Я выражаю огромную благодарность за то, что организация «Живые и мертвые» сняла такие ролики, и мне было бы очень приятно, если бы мы в образовательной организации могли их использовать для проведения классных часов, в разговорах о важном, для реализации системы патриотического воспитания».

А вот какие эмоции испытала десятиклассница из лицея №11 Александра Гагарина, принявшая участие в съемках фильма «Папа»: «Могу сказать, что это был очень интересный, увлекательный процесс, новый опыт для меня. События, показанные в этом и других фильмах «Белого журавлика», действительно берут за душу, заставляют задуматься о том, чем же живут люди, принимающие участие в специальной операции. Знать это на самом деле важно, важно об этом помнить. Наверное, по стране таких проектов, как «Белый журавлик», должно быть больше, потому что именно они способны «вселить» эту память в сердца людей»