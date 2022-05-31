31.05.2022
Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
31.05.2022
На Таганае замечен «ведьмин холодец»
30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
30.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
Команда Котовой работает
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
26.04.2022
На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»
29.03.2022
В Челябинске мальчишка провалился под лед
02.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
28.01.2022
Прокуратура нашла виновных в деле о синих «китах», «уплывших» с набережной Челябинска
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022