Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так, например, данное общественное пространство высоко оценил крупнейший в России канал об архитектуре), а бетонные блоки, появившиеся в районе моста на Свердловском проспекте во время работ по ее созданию, по-прежнему «украшают» собою обочину.

Команда Котовой год не может утилизировать бетонные блоки от старой набережной – дорого, пусть полежат Поделиться

Таким образом, «склад» старого бетона находится там с лета 2021-го – немногим менее года. Внимание агентства «Урал-пресс-информ» на это обстоятельство обратил челябинский водитель, часто проезжающий по этой дороге. Автомобилист прислал в редакцию снимки бетонных блоков, которые, по его словам, уже напоминают памятник челябинскому благоустройству, точнее его оборотной стороне, ведь сей объект совсем не художественный.

За комментарием по данной ситуации корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» обратилась в главе Центрального района Челябинска Виктору Ереклинцеву, который сообщил следующее: «Утилизировать данные блоки на свалку - это очень дорого, поэтому решили не тратить зря бюджетные деньги. Искали вариант, кто заберет бесплатно для каких-либо целей. Сейчас есть один вариант, в ближайшее время, надеюсь, решим вопрос».