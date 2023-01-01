Без перерыва на новогоднюю ночь шла расчистка дорог Челябинска

Сегодня, 1 января, на улицах Челябинска работает 221 единица техники. В уборке задействовано 342 дорожных рабочих. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска, отметив, что минувшей ночью работало 193 единицы техники и105 дорожных рабочих.

«Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега», - рассказали в комитете.