Безопасность южноуральских школьников во время проведения ЕГЭ обеспечивают полицейские

Полицейские Южного Урала обеспечивают правопорядок и безопасность школьников в период проведения ЕГЭ. В каждой школе дежурят стражи порядка.

В Челябинской области выпускники сегодня, третьего июля, начинали сдавать единые государственные экзамены. Полицейские Южного Урала обеспечивают правопорядок и безопасность школьников в период проведения ЕГЭ.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Челябинской области проведена корректировка дислокации сил и средств ДПС, наряды приближены к образовательным организациям. В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции несут службу на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций и обеспечивают безопасность перехода проезжей части», - сообщили в региональном полицейском главке.

Во всех школах полицейские заступили на дежурство. Предварительно объекты обследованы с применением технических средств и служебных собак.

Самым многочисленным экзаменом в этом году стала информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников.

Количество участников, которые выбирают экзамен по информатике, в нашем регионе растет ежегодно, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 250 человек. Литературу в этом году выбрали на 7 человек больше, по сравнению с прошлым годом. А вот географию в этом году сдают на 54 человека меньше.

«В 2020 году в Челябинской области на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами традиционно будут русский язык (15 700) и математика (9 010). В этом году ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в два дня 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

С полным расписанием ЕГЭ можно познакомиться на официальном портале единого государственного экзамена.

Напомним, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7(351)263- 25-17.