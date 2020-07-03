ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Безопасность южноуральских школьников во время проведения ЕГЭ обеспечивают полицейские

Общество
Сегодня, 14:51
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Южного Урала обеспечивают правопорядок и безопасность школьников в период проведения ЕГЭ. В каждой школе дежурят стражи порядка.

В Челябинской области выпускники сегодня, третьего июля, начинали сдавать единые государственные экзамены. Полицейские Южного Урала обеспечивают правопорядок и безопасность школьников в период проведения ЕГЭ.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Челябинской области проведена корректировка дислокации сил и средств ДПС, наряды приближены к образовательным организациям. В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции несут службу на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций и обеспечивают безопасность перехода проезжей части», - сообщили в региональном полицейском главке.

Во всех школах полицейские заступили на дежурство. Предварительно объекты обследованы с применением технических средств и служебных собак.

Самым многочисленным экзаменом в этом году стала информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников.

Количество участников, которые выбирают экзамен по информатике, в нашем регионе растет ежегодно, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 250 человек. Литературу в этом году выбрали на 7 человек больше, по сравнению с прошлым годом. А вот географию в этом году сдают на 54 человека меньше.

«В 2020 году в Челябинской области на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами традиционно будут русский язык (15 700) и математика (9 010). В этом году ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в два дня 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

С полным расписанием ЕГЭ можно познакомиться на официальном портале единого государственного экзамена.

Напомним, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7(351)263- 25-17.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Сегодня, 10:08
В пятницу стартовал основной этап ЕГЭ
Общество
11.06.20 15:21
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение за сдающими ЕГЭ южноуральскими школьниками
Федерация
22.05.20 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Общество
21.05.20 19:25
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Сегодня, 10:53
Судебные приставы возобновляют личные приемы южноуральцев
Сегодня, 10:31
Челябинск будет преображаться с помощью столичных архитекторов
Сегодня, 10:27
Исторический музей устроил две выставки на своей Красной площади в Челябинске
Сегодня, 10:08
В пятницу стартовал основной этап ЕГЭ
Сегодня, 00:58
Челябинску и Магнитогорску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
Вчера, 17:24
Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с «педом»
Вчера, 17:21
В Челябинске на пешеходной Кировке установили новую уличную мебель
Вчера, 17:19
ТВ-3 приглашает челябинцев показать миру своих собак: стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс»
Вчера, 16:14
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске, Чесме и Магнитогорске
Вчера, 16:12
Алексей Текслер проверил ППЭ и свои исторические знания
Происшествия
Сегодня, 12:14
В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП
Общество
Сегодня, 11:51
Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой
Новости
Сегодня, 15:30
Происшествия
Полицейские Челябинска наказали нерадивых подростков и их родителей
Сегодня, 15:11
Происшествия
Осужден ВИЧ-инфицированный строитель из Магнитогорска, изнасиловавший школьницу
Сегодня, 14:02
Происшествия
В Пласте загорелся магазин, полный людей
Сегодня, 13:20
Общество
Челябинск отметил получение статуса города трудовой доблести фейерверком и «Сиянием Победы»
Сегодня, 13:01
Среда обитания
На челябинском Голубом карьере собрали более двухсот кило мусора
Материалы рубрики
Сегодня, 13:20
Общество
Челябинск отметил получение статуса города трудовой доблести фейерверком и «Сиянием Победы»
Сегодня, 11:25
Общество
Заключенные колонии Магнитогорска облагораживают город
Сегодня, 10:53
Общество
Судебные приставы возобновляют личные приемы южноуральцев
Вчера, 17:24
Общество
Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с «педом»
Вчера, 17:19
Общество
ТВ-3 приглашает челябинцев показать миру своих собак: стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс»
Теги
ЕГЭ
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика