Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий

Центр занятости населения Челябинска приглашает горожан, ищущих работу, на ярмарку вакансий. Она состоится 22 сентября во дворце спорта «Юность».

Около 70 организаций Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального района представят свои вакансии соискателям.

Среди работодателей «Южуралкондитер», агрофирма «Ариант», ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», «Макфа», «Мечел – Материалы», челябинский металлургический комбинат, НПО «Электромашина», «Сигнал», челябинский трубопрокатный завод, ООО «Конар», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и другие.

Получить конкретную информацию о вакансиях, в том числе о размере заработной платы, социальных гарантиях, перспективах карьеры смогут не только безработные, но и те, кто намерен сменить место работы, выпускники учреждений профессионального образования, учащиеся выпускных классов школ, пенсионеры.

На мероприятии будет возможность записаться на курсы переобучения или повышения квалификации, в том числе в рамках нацпроекта «Демография» – в ярмарке вакансий примут участие представители региональных операторов: ГБНОУ ОК «Смена» (WordSkills) и ЮУрГУ (НИ «Томский государственный университет»).

Представитель Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой бизнес» посоветует, как выгодно и быстро зарегистрировать свой бизнес.

У всех посетителей будет возможность бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ и гепатит «С», получить консультацию врача. В ходе ярмарки около развлекательного центра будет работать передвижная экспресс-лаборатория.