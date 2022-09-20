20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
20.09.2022
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
27.07.2018
«На рудниках» у Слюдяной горы: в Челябинской области пройдет третья семейная ярмарка
21.02.2018
ЧМК предложит рабочие места на ярмарке вакансий
17.10.2017
На ярмарке рабочих мест ЧМК представил наибольшее количество вакансий
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022