Безработные южноуральцы тратят на поиски работы в среднем пять месяцев

Безработные жители Челябинской области находят работу в среднем за четыре месяца и 26 дней. В среднем жители других регионов Уральского федерального округа (УрФО) и в целом по России на поиски тратят больше времени.

Как сообщает КСП Челябинской области, на первое место в УрФО по этому показателю вышел Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители находят работу в среднем за четыре месяца и три дня. Жители Свердловской области ищут новую работу в среднем за шесть месяцев и 11 дней, Ханты-Мансийского АО – семь месяцев 12 дней, Тюменской области – семь месяцев 18 дней, Курганской области – восемь месяцев 24 дня.

Средняя продолжительность поиска работы в России в целом составила шесть месяцев и 27 дней. По статистке, быстрее всего находят работу жители Кировской области (два месяца и 14 дней), дольше всего - жители Забайкальского края и Карачаево-Черкесии (более 11 месяцев).