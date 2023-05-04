В Челябинской области сохраняется тенденция снижения безработицы

Безработица в Челябинской области осталась в апреле на минимальных значениях. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

По состоянию на первое мая 2023 года в регионе зарегистрировано 12 тысяч 593 безработных, что на 43% меньше аналогичного показателя прошлого года (17 тысяч 939). Два года назад (на первое мая 2021 года) на учете состояло 36 тысяч 479 человек, на первое мая 2020 года - 37 тысяч 937.

Уровень безработицы на первое мая 2023 года составил 0,7% (на аналогичную дату 2022 года - 0,97%, 2021 года - 1,97%, 2020 года - 2,02%).

В начале мая 2023 года центры занятости предлагали ищущим работу гражданам 37 тысяч 552 вакансии, на первое мая 2022 года – 30 тысяч 807, в 2021 году - 35 тысяч 850, в 2020 году – 21 тысяча 718 вакансий.

Коэффициент напряженности составил (соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) на первое мая 2023 года равен 0,38 (на аналогичную дату 2022 года - 0,67, 2021 года - 1,12, 2020 года - 2,12).

В КСП отметили, низкий уровень безработицы отчасти связан с ростом самозанятости в области. С апреля 2022 по март 2023 года их количество выросло в 1,6 раза - с 88 тысяч до 143 тысяч человек.

Кроме этого, в регионе начинает активно работать промышленное производство после снятия ковидных ограничений, успешного решения задач по импортозамещению, а также выполнения существенно возросшего объёма гособоронзаказа.

Губернатор Алексей Текслер постоянно, в том числе и на областных совещаниях обращает внимание глав муниципалитетов и членов регионального Правительства на необходимость совершенствования кадровой работы, обмена опытом, повышения доходов населения, а также держит на контроле ситуацию с уровнем безработицы в регионе, которая благодаря принятым мерам находится на минимальных значениях.