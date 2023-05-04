04.05.2023
«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно
04.05.2023
На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки
04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
04.05.2023
«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
В Челябинской области сохраняется тенденция снижения безработицы
15.12.2022
Центр занятости населения Челябинска предлагает жителям почти 16 тысяч вакансий
14.12.2022
«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
24.10.2022
В Челябинской области растет число вакансий и снижается количество трудоустроенных
19.09.2022
Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023