Санкт-Петербург ждет челябинских дворников

Жителям Челябинска предлагают попытать счастья и попробовать трудоустроиться в Санкт-Петербурге.

Информация об открытых вакансиях в северной столице сегодня, седьмого ноября, опубликована в официальном сообществе центра занятости населения Челябинска в ВКонтакте, где отмечается, что собеседование будет проходить дистанционно – 17-го ноября. Связаться с потенциальными работодателями соискателям помогут специалисты центра занятости. Трудоустройство - официальное, зарплата - «белая».

Заявки на участие в собеседовании желающие могут подать в период с седьмого по 13-е ноября в ОКУ ЦЗН Челябинска по телефону: 774-56-96 или на электронную почту: vigovskaya@chelzan.ru. В заявке необходимо указать контактный номер телефона и желаемую вакансию.

Как оказалось, северная столица нуждается в кассирах, поварах, водителях категории С (для сбора отходов), дворниках, инженерах, слесарях-ремонтниках, электромеханиках, малярах, электромонтерах, кровельщиках, администраторах (и не только).

Отметим, число челябинцев со статусом «безработный» за последнюю неделю уменьшилось на 59 человек (с начала года не имеющих официальной работы жителей южноуральской столицы стало меньше на тысячу 115 человек).

Такие цифры со ссылкой на центр занятости населения Челябинска сегодня, седьмого ноября, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

По его словам, с начала 2022-го года центр занятости трудоустроил шесть тысяч 970 челябинцев. В настоящее время служба занятости южноуральской столицы располагает 13-тью тысячами 226-тью вакансиями.

Отметим, число безработных горожан уменьшается, а количество самозанятых граждан – растет. За неделю таковых стало больше на 453 человека. На сегодняшний день в Челябинске зарегистрировано 52 тысячи 387 самозанятых.