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Безруков заявил о начале проверки по факту захламления пруда и леса в Катав-Ивановске

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Безруков заявил о начале проверки по факту захламления пруда и леса в Катав-Ивановске

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил о начале проверки по факту захламления строительным мусором территорий пруда и лесного массива в Катав-Ивановске.

Об этом он сообщил сегодня, 20-го января, в своем телеграм-канале, отвечая на утреннюю публикацию активистов Общероссийского Народного фронта. Безруков отметил, что специалисты министерства фиксируют нарушения.

По словам замминистра экологии региона, после проведения всех необходимых мероприятий будет возбуждено административное дело, виновных привлекут к ответственности.

Напомним, жители Катав-Ивановска пожаловались в ОНФ региона на то, что любимые места их отдыха – лес и пруд – нерадивый подрядчик, собравшийся строить в городе новый клуб и для этого демонтировавший старое здание, завалил камнями и досками.

Власти муниципалитета, по заявлению людей, никаких мер в отношении подрядной организации, устроившей свалку строительного мусора там, где не положено, не предпринимают.