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Благотворительный фонд РМК передал минздраву региона скорые и реанимобили

Общество
Сегодня, 15:48
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Благотворительный фонд РМК сегодня, 14 августа, передал министерству здравоохранения Челябинской области два реанимобиля и 12 машин скорой помощи.

Участие в событии принимали супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, первый заместитель главы региона Ирина Гехт и председатель попечительского совета Благотворительного фонда Русской медной компании (АО «РМК») Татьяна Алтушкина.

Как сообщает пресс-служба РМК, 12 современных автомобилей уже распределены между городами области. Две машины реанимации будут работать в Коркино и Кыштыме, по одной стандартной скорой получат Аша, Сим, Кропачево, Варненский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Чесменский и Сосновский районы, а также Карабашский городской округ и станция скорой медицинской помощи Челябинска. Общая стоимость техники – почти 57 миллионов рублей.

Ирина Текслер, комментируя события, отметила, что это ценная и своевременная помощь.

«Наш регион в этом году уже получил 60 автомобилей, и автопарк еще пополнится до конца года. Мы рады за медиков и за водителей, которые будут на них работать, а также за людей, которые будут получать своевременную медицинскую помощь. Мы благодарны Русской медной компании, которая с самого начала пандемии поддерживает Южный Урал: средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких, продуктовыми наборами и экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции», - сказала Ирина Текслер.

Новые машины построены на платформе Ford Transit. Они оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для оказания скорой помощи. Специалисты минздрава региона уже провели инвентаризацию и приемку оборудования. В ближайшее время машины приступят к работе.

По словам Татьяны Алтушкиной, персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надежности и оснащения зависит своевременность и качество медицинской помощи.

«Текущий год отчетливо показал, насколько это важно. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе», - пожелала Татьяна Алтушкина.

Это не первая акция РМК по поддержке системы здравоохранения Челябинской области. Ранее в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции компания приобрела и предоставила региональному минздраву миллионы средств индивидуальной защиты для медиков и бесконтактные термометры.

Кроме того, для снижения дефицита масок в регионе РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Вместе с УГМК для Челябинской и Свердловской областей были закуплены сто импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Для преодоления негативных последствий пандемии и введенного режима ограничений нуждающиеся жители Челябинской области получили свыше 44-х тысяч продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК.

 

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