Блогер-шиномонтажник выступил в центре Челябинска на стоге сена

Челябинский работник шиномонтажа Альберт Галимов, сидя на стоге сена, прямо в центре города, сыграл на гитаре и спел саундтрек из сериала «Жуки» – «Есть как есть».

Блогер-шиномонтажник собрал возле себя аудиторию из нескольких десятков людей. Челябинцы поддерживали молодого человека аплодисментами и кричали: «Бис! Браво!» Рядом с музыкантом стояла большая садовая бочка, наполненная яблоками. Такое необычное уличное украшение телеканал ТНТ установил на Кировке к выходу второго сезона комедийного сериала «Жуки». Бочка – отсылка к сцене с участием популярного героя сериала участкового Маслова, которого сыграл актер Максим Лагашкин.

Добавим, что ранее Альберт Галимов покорил исполнением русских народных песен популярную соцсеть TikTok.

Показ нового сезона комедийного сериала «Жуки», который завоевал любовь аудитории и стал самым успешным сериальным запуском 2019 года, зрители увидят 5 апреля, в 20:00, на ТНТ. Второй сезон «Жуков» – долгожданное продолжение истории о трех москвичах, которые попали на альтернативную службу в деревню Жуки.

Новый сезон комедийного сериала «Жуки» смотрите с 5 апреля, в 20:00, на ТНТ.