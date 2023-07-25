Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской

Более 10 тысяч жителей Челябинской области уже успели прикоснуться к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской за первые три дня пребывания святыни в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

Торжественная встреча ковчега состоялась 21 июля. И с этого момента южноуральцы идут в храм нескончаемым потоком, прося блаженную старицу о заступничестве перед престолом Божиим.

Как рассказали в Челябинской епархии, люди молятся о разном. Одни обращаются к святой с просьбами, другие благодарят за оказанную помощь. В руках у многих букеты: к Матроне принято приходить с живыми цветами. Благодаря этому собор в считанные дни превратился в оранжерею.

Угодница Божия жила в первой половине XX века. Она стяжала дары прозорливости и чудотворения, и за помощью к ней приходило великое множество людей. Но и после своего отшествия ко Господу блаженная Матрона не оставляет тех, кто к ней обращается.

Перед святыней, доставленной в Свято-Симеоновский кафедральный собор, постоянно служатся молебны. Ковчег с частицей мощей пробудет в Челябинске до второго августа.

Адрес Свято-Симеоновского собора Челябинска: ул. Кыштымская, 32. Храм открыт в восьми до 20 часов.