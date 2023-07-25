25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
25.07.2023
Курчатовский район продолжают благоустраивать
25.07.2023
В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик
25.07.2023
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
07.07.2023
В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской
18.10.2022
Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской
16.10.2022
Огромные очереди выстроились к ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской в Челябинске
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023