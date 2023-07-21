В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

В пятницу, 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией Матери, в Челябинске торжественно встретили ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Мощевик со святыней прибыл в Челябинск из Тульской области – родины святой Матроны.

На торжественную встречу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе собрались многочисленные горожане и духовенство. Святыню принял благочинный Архиерейского округа протоиерей Борис Кривоногов и торжественно внёс её под своды собора.

В храме состоялась торжественная Литургия.

В проповеди перед причащением верующих руководитель социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов поздравил всех прихожан с престольным праздником и рассказал о святой Матроне.

«Когда верующий приходит к мощам святого, он должен знать житие этого человека. Матрона в земной жизни была, по сути, инвалидом, она ничего не видела, а в определенном возрасте не могла ходить. Матрона взяла на себя подвиг молитвы. Старица молилась за всех, кто к ней приходил. И сегодня мы с вами приходим к ней и молимся об укреплении в вере, крепости души и о земных нуждах», – сказал отец Павел.

Священник отметил, что, к сожалению, не всегда в здоровом теле бывает здоровый дух. Блаженная Матрона дает нам пример того, что вера может двигать горами, по слову Спасителя. Мы же часто больше просим о земном, чем о духовном. Господь и этого не запрещает, но для нас полезнее просить о духовном.

После Литургии состоялся крестный ход: духовенство и прихожане с хоругвями и с иконой Казанской Божией Матери обошли по периметру Свято-Симеоновский собор. У врат собора была пропеты молитва и величание Пресвятой Богородице. Многая лета возглашены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию, клиру собора и прихожанам.

Затем перед мощами блаженной духовенством Челябинской епархии был совершен молебен с акафистом.

В проповеди после богослужения благочинный Архиерейского благочиния протоиерей Борис Кривоногов поздравил духовенство и прихожан собора с двойным праздником: престольным праздником Свято-Симеоновского кафедрального собора (36 лет назад южный придел собора был освящен во имя Казанской иконы Божией Матери) и прибытием святых мощей блаженной старицы Матроны.

«По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия передаю вам самые наилучшие благопожелания, желаю помощи Божией, чтобы благословение Божие сопутствовало во всех делах вашей жизни, - сказал отец Борис. – Будем молиться о том, чтобы Господь продлил нам эти замечательные дни, которые мы в полной мере сейчас не ценим. Мы привыкли хорошо жить. Но мир может в одночастье измениться, и мы можем потерять то, что сейчас не ценим. Святейший Патриарх, выступая на Архиерейском собрании, сказал, что мы должны ценить единство во Христе и мир в наших сердцах. Молитвами блаженной Матроны Московской, молитвами нашего владыки Алексия пусть этот мир Божий будет в нашем сердце и пусть он изливается на наших ближних».

С первого дня принесения мощей не иссякает поток желающих приложиться к мощам, помолиться о себе и своих близких.

В Свято-Симеоновский кафедральный собор приезжают верующие из разных городов региона. К почитаемой святой пришла и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Первая леди региона выстояла очередь вместе с другими прихожанами, приложилась к ковчегу со святыней и помолилась Матронушке.

«Я часто в своих молитвах обращаюсь именно к Матронушке. Несколько раз была в Покровском монастыре в Москве, где хранятся её мощи, и каждый раз очередь была не менее трех часов. Была и на могиле на Даниловском кладбище, последнем пристанище святой. И сегодня я приехала в Свято-Симеоновский собор поклониться Блаженной Матронушке», - рассказала Ирине Текслер.

В столице Южного Урала мощи святой Матроны Московской пробудут по второе августа включительно.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, во все дни пребывания святыни в храме у ковчега с частью мощей Матроны будут совершаться акафисты.

В регистратуре собора можно заказать поминание имен родных и близких во время молебнов с акафистом блаженной Матроне Московской перед святыми ее мощами.