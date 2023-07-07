В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской

В Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия доставят ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Святыня прибудет в Свято-Симеоновский кафедральный собор 21 июля и пробудет там по второе августа. В эти дни храм открыт с восьми до 20 часов.

Как сообщают пресс-служба Челябинской епархии, Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого.

Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, ведь даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к её ходатайству.

В Свято-Симеоновский собор (Челябинск, ул. Кыштымская, 32) святыню доставят из Тульской области – родины святой Матроны.

Напомним, в 2022 году ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской был доставлен в Челябинск 15 октября. Святыня пребывала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 20 октября. Все эти дни выстраивались огромные очереди из желающих приложиться к мощам и попросить святую о помощи.

«Блаженная Матрона жила совсем недавно, но православный русский народ полюбил ее всем сердцем. Нет, наверное, храма, где не было бы иконы Матроны Московской, - отмечал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. - К её мощам, которые почивают в Свято-Покровском женском монастыре в Москве, всегда стоит очень большая очередь: люди верят в помощь святой и получают по вере своей помощь».