Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»

В 2021 году Русская медная компания (АО «РМК») в рамках Международной акции «Сад Памяти» организовала 15 мероприятий по высадке деревьев в 12-ти городах и сёлах пяти регионов России.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в текущем году акции стартовала 27 апреля в Екатеринбурге и завершилась 21 июня в Великом Новгороде. За два неполных месяца почти 300 сотрудников предприятий РМК высадили более 25-ти тысяч деревьев.

Компания также поддержала конкурс рисунков «Сад Памяти глазами детей». Победу одержала девятилетняя художница Мария Боярко из Белгородской области. Маша рисует с четырёх лет, занимается в кружке «Клуб юных художников», а в свободное время учится изобразительному искусству самостоятельно. О конкурсе «Сад Памяти глазами детей» девочка узнала от администрации школы села Теребрено Краснояружского района.

Благодаря РМК юная победительница побывала в Бресте на финальном мероприятии проекта. Школьница вместе с мамой и братом впервые посетила Беларусь и приняла участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Как рассказали в РМК, о войне Маше рассказывала прабабушка Мария Шукаева. Марии Ивановне было восемь лет, когда началась война. На ее долю выпал плен и все ужасы концентрационного лагеря. На рисунок девочку вдохновила история её прадедушки – Виктора Митрофанова. Она изобразила его ангелом-хранителем, защитником семьи.

«Он был очень сильным и выносливым, за раз мог поднять два мешка пшеницы и нести, не сгибаясь под их тяжестью. Когда он узнал о том, что началась война, не раздумывая отправился на фронт и стал разведчиком. Получил Орден Славы и погиб в Польше, так и не успев завести семью и детей, о которых мечтал», – рассказывает Маша Боярко о своём прадеде.

«Сад Памяти объединил в этом году более двух миллионов человек из 50 стран. Мы поддержали акцию и провели мероприятия на всех территориях присутствия. В большинстве из них «Сад Памяти» высадили впервые – например, в Коркино, Полевском, Томинском. – прокомментировала Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК. - Сохранение памяти о подвигах наших воинов стало неотъемлемой частью корпоративной культуры РМК: мы помогаем содержать и строить новые монументы, поддерживаем ветеранов фронта и тружеников тыла, организуем патриотические мероприятия. Не менее значима и экологическая составляющая акции. Новые зеленые зоны, аллеи и сады появились в городах и селах: все они ещё долго будут радовать местных жителей».

Фото: РМК Поделиться

СПРАВКА

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020-м году. В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27-ми миллионов деревьев – зеленых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году ее участниками стали более 300 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

По инициативе президента РФ Владимира Путина акция «Сад памяти» стала ежегодной.

Организаторами акции выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Рослесхоза, а также министерство природных ресурсов и экологии РФ. Генеральный спонсор - Русская медная компания.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.