Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», продолжает наращивать аудиторию - общее количество пользователей достигло 300 тысяч.

Платформа была представлена 31 марта 2021 года, на данный момент она успешно используется в более чем десяти тысячах образовательных организаций. Первые результаты уже есть и на Южном Урале.

«В течение двух месяцев с момента запуска к «Сферуму» подключилось 40 тысяч учителей и более 260 тысяч школьников. При этом темпы регистрации в мае вдвое превысили показатели апреля, что свидетельствует о нарастающем интересе к нашей разработке», - прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик платформы) Рубен Акопов.

«На Южном Урале в «Сферуме» зарегистрировано 694 общеобразовательные организации. Это 84 процента от всех школ Челябинской области. Масштабная апробация новой платформы начнется с нового учебного года в сентябре. Но уже сегодня Челябинская область является лидером по числу пользователей среди обучающихся и педагогов (это более 50 тысяч человек)», - отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», на этапе запуска проекта подключение проводилось в 15 пилотных регионах. Это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом запросы на участие в эксперименте поступают и от образовательных организаций из других субъектов РФ - возможность присоединиться к «Сферуму» получили все желающие школы. Заявки на подключение продолжают приниматься на почту: info@sferum.ru.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через простой и безопасный инструмент — единый центр авторизации VK Connect. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды, которая создается минпросвещения и минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас «Сферум» предлагает следующие опции:

- групповые видеоконференции до ста участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;

- чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

- сообщества школ - закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы - публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.