02.12.2022
Вынесен приговор челябинцу, стрелявшему в силовика
02.12.2022
Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан
02.12.2022
Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
02.12.2022
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
02.12.2022
Южноуральцы реструктурировали задолженность по кредитам на шесть миллиардов рублей
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
01.12.2022
Челябинская область стала привлекательна для туристов
06.09.2022
Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов
06.09.2022
Текслер предложил провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма
23.08.2022
Челябинская область получит грант на развитие туризма
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022