Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия

В Челябинской области ребята пятых-девятых классов, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, и дети-сироты бесплатно ездят в туристические поездки по региону.

Об этом рассказал руководитель ресурсного центра по продвижению инициатив ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» Александр Бычков.

Регион вошел в пилотный проект по апробации Федерального закона «О государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере» в области туризма. Средства на реализацию проекта направлены из федерального и областного бюджетов.

Получить социальный сертификат по федеральной туристической программе могли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся пятых-девятых классов, которые стали победителями и призерами олимпиад в сфере образования и спорта и занесенный в модуль «Одаренные дети», а также победители и призеры олимпиад в сфере туризма.

«На данный момент выдано 10961 сертификат, активировано 8690, в поездках побывали более семи тысяч школьников», - отметил Александр Бычков.

По условиям проекта, каждая путевка должна включать одну ночевку, пятиразовое питание и не менее двух образовательных программ (экскурсий и мастер-классов).

«Условие было такое, чтобы дети выбирали для экскурсий не территорию своего проживания, а выезжали из своих муниципалитетов. С одной стороны, это важный воспитательный аспект – воспитать любовь к малой родине, с другой – это инвестиции в региональную туриндустрию, где задействованы местные туроператоры, гостиницы, кафе, транспортные компании, музеи, национальные парки, экскурсоводы», - добавил чиновник.

Как отметил Бычков, ребята из малых городов посещают достопримечательные места Челябинска и Магнитогорска, а ребята из крупных городов едут в Троицк, Златоуст, Кыштым и Миасс. Осталась еще одна неделя, чтобы все дети успели съездить в выбранные ими путешествия.