Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года

Большинство россиян, любящих книги, верят в новогодние чудеса. К такому выводу пришли группа компаний «ЛитРес» и сервис «Ростелеком Книги», проведя опрос среди пользователей.

Организаторы опроса хотели выяснить, надеются ли жители страны на чудо 31 декабря, будут ли загадывать желание под бой курантов и какие книги и экранизации больше всего ассоциируются у них с Новым годом. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 500 респондентов из разных городов России.

Более 80 процентов проголосовавших признались, что верят в новогоднее чудо. При этом 84 процента ждут от праздника волшебства и уверены, что их мечты исполнятся, а 86 процентов рассказали, что обязательно загадают желание в полночь 31 декабря.

Самыми новогодними книгами традиционно оказались классические истории. На первом месте - сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: за нее проголосовало 18,5 процента пользователей. На втором месте - «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака (16,6 процента), на третьем - «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя (11,7 процента). Замыкают первую пятерку сага о Гарри Поттере Джоан Роулинг (9,4 процента) и «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского (8,6 процента). В ТОП-10 также вошли «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, «Золушка» Шарля Перро, «Снегурочка» Александра Островского, «Дары волхвов» О. Генри, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса.

Если говорить об экранизациях, то на первом месте - фильмы о Гарри Поттере (16,1 процента), снятые по мотивам книг Джоан Роулинг. Следом идет киноадаптация истории «Морозко» (14,5 процента), поставленная Александром Роу в 1964 году по русской народной сказке. Фильм снискал славу не только у отечественных, но и зарубежных зрителей и был удостоен главного приза «Лев святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. На третьем месте — культовая советская музыкальная комедия «Чародеи» (13,2 процента), во многом вдохновленная повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Замыкают ТОП-5 «Вечера на хуторе близ Диканьки» (7,8 процента) - экранизация одноименного произведения Николая Гоголя, а также уже упомянутые «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. В первую десятку также вошли «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик и Крысиный король», «Гринч», «Рождественская история», «Чарли и шоколадная фабрика».