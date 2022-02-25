25.02.2022
Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе
25.02.2022
Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского
25.02.2022
Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды
25.02.2022
Житель Магнитогорска набрал кредитов на четыре миллиона рублей, развелся и сбежал
25.02.2022
Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд
25.02.2022
Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы
Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы
25.02.2022
За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20
24.02.2022
За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24
22.02.2022
За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21
21.02.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев снижается, а число умерших растет
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022