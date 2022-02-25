Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы

В Челябинской области за сутки на 20% сократилось число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

«По состоянию на 25 февраля в Челябинской области 46 отдельных классов находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

В четверг на карантине по ОРВИ было 57 отдельных классов и одна школа, сокращение - на 20% (днем ранее снижение было 57,6%).

Большинство образовательных организаций возвращаются к привычному очному режиму работы.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся одна группа в сельском детском саду.

В регионе нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. «Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов и групп в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Суточное число заболевших ковидом учащихся продолжает снижаться. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 215 школьников, что на 8,2% ниже аналогичного показателя предшествующего им дня (днем ранее заболело 234 ученика).

С начала учебного года зарегистрировано 16 тысяч 393 случая ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 16 тысяч 133.

Напомним, с шестого февраля в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.