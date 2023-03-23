Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии

Большинство жителей Челябинской области – 88 процентов – доверяет российской армии, о чем свидетельствуют результаты опроса южноуральцев на тему их отношения к Вооруженным силам РФ.

Социологи регионального Центра общественного мониторинга и проектов (ЦОМ) опрашивали жителей Челябинской области в начале марта, охватив население и небольших сел, и крупных городов. В общей сложности участие в опросе аналитиков ЦОМ приняло свыше тысячи южноуральцев.

Самая сильная поддержка российской армии наблюдается в ЗАТО, где военным доверяют 96,2 процента жителей. На втором месте - сельские территории с показателем 89,2 процента. К 90 процентам приближаются Челябинск (88,3 процента), малые (88,2 процента) и средние города (86,3 процента).

Больше других армии России доверяют женщины старше 65 лет (94,3 процента), а также мужчины в возрасте от 50 до 64 лет (90,7 процента). При этом ни в одной возрастной категории цифра поддержки не опускается ниже 80 процентов - минимум у женщин от 18 до 34 лет (81,7 процента) и мужчин от 18 до 34 лет (82,9 процента).