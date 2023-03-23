23.03.2023
Челябинский опер подозревается в создании борделей
23.03.2023
ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку
23.03.2023
Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии
23.02.2023
Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
04.10.2022
Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации
04.10.2022
На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023