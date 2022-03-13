Боялась оставить дома: в Челябинске ограбили на четверть миллиона рублей

Челябинские полицейские задержали мужчину, который ограбил пожилую женщину. Он выхватил у нее пакет, в котором было 240 тысяч рублей.

В полицию Курчатовского района обратилась 87-летняя женщина, которая рассказала, что у дома 86 по улице Куйбышева неизвестный мужчина вырвал из ее рук пакет, в котором находились два кошелька и денежные средства в сумме 240 тысяч рублей.

Как сообщил собственный источник, по предварительной информации, бабушка боялась оставлять деньги дома, чтобы не украли, и постоянно их носила с собой. В день кражи она пошла в аптеку и на выходе из нее «засветила» наличность. Злоумышленник увидел и пошел на преступление.

«В ходе проведенного комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель. Полицейские установили, что часть похищенных денег он потратил на личные нужды», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был водворен в изолятор временного содержания.