Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем

Правительство Челябинской области внесло изменения в порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Теперь они положены гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Это две тысячи рублей в сутки.

Соответствующее постановление появилось на сайте правовой информации и подписано исполняющим обязанности председателя правительства Челябинской области Виктором Маминым.

Список бойцов, которым положены единовременные выплаты пополнили южноуральцы, заключившим контракт с министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции. В постановление есть также и список, который необходим для получения единовременной выплаты

Напомним, 21 июля Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили проект закона, внесенный главой региона Алексеем Текслером, о поддержке именных батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», созданных для участия в специальной военной операции на Донбассе и Украине.

В именных батальонах, формируемых в Челябинской области, жители региона несут военную службу по заключенному с минобороны РФ контракту.

Меры поддержки адресованы поступившим на службу в именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец» общей численностью 514 человек. Сейчас завершается формирование первого из них, батальона связи. Первые его военнослужащие уже отбыли в Нижегородскую область для прохождения боевого слаживания,

Размер выплат составляет две тысячи рублей в сутки. Поддержка будет оказываться за период со дня заключения контракта и до последнего дня проведения боевого слаживания.

Для военной службы по контракту рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет. Раньше существовало возрастное ограничение - на контрактную службу брали желающих только до 40 лет, сегодня это ограничение сняли.

Подать заявления на службу можно в военных комиссариатах Челябинской области и в пункте отбора на военную службу по контракту. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части. Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока батальон находится стадии формирования и занимается подготовкой. Дополнительно для данной категории граждан разрабатывается еще один вид поддержки в виде закупки дополнительного современного снаряжения. Дети граждан, заключивших контракт на военную службу по контракту и участвующих в специальной военной операции, имеют право на льготное поступление в учреждения высшего, среднего профессионального образования, военные вузы, суворовские (нахимовские) училища и кадетские корпуса (классы).