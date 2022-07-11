Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска

Детские загородные лагеря когда-то ассоциировались с деревянными корпусами, удобствами на улице, разрушенной скульптурой маленького Ленина и огромным «прощальным» костром. Сегодня такие лагеря уже становятся редкостью: в условиях высокой конкуренции многие из них переходят на новый уровень комфорта и стремятся учесть пожелания современных детей и их родителей. Что представляет из себя детский лагерь сейчас, выяснял корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

Лагерь «Солнечная поляна» находится всего в 11 километрах от Челябинска. Кирпичные корпуса, похожие на средневековые замки в миниатюре, окружают размашистые сосны. Первое, что делают практически все, кто сюда попадает в первый раз – глубоко вдыхают. «Господи, какой воздух!» - вырывается невольно, но это и неудивительно. Вокруг - Каштакский бор: сладковато-терпкий запах сосновой смолы, неспешно-ленивый щебет птиц и умиротворённые лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. У ворот – пост охраны, за ним – идеально подметённые дорожки.

О былых временах напоминает скульптура кудрявого мальчика, похожего на Владимира Ильича в детстве. Монумент отреставрирован и покрашен. В порядок привели и другое наследие Советского Союза - самолёт и полицейский БТР. Отслужившая свой срок военная техника, по всей видимости, является частью военно-патриотического воспитания.

На этом сходство со своим предшественником – пионерлагерем – заканчивается. Все корпуса в «Солнечной поляне» кирпичные, с отоплением, душевыми кабинами и туалетом внутри здания. В комнате размещается от четырёх до шести человек в зависимости от площади номера. По словам директора лагеря Артёма Овсянникова, изменения стали происходить после того, как учреждение в 2006 году перешло в собственность муниципалитета – тогда началась постепенная реконструкция жилых помещений.

Развитие лагеря не останавливается и сейчас. В этом году реконструировали стадион – положили искусственный газон, баскетбольные и волейбольные площадки застелили безопасным резиновым покрытием.

«В каждой смене в лагере отдыхает по 380 детей. У «Солнечной поляны» высокий рейтинг, потому что мы создали для детей очень хорошие условия, они не предоставлены сами себе. Например, одна из смен была профориентационная, другая посвящена журналистике: молодые журналисты помогают ребятам освоить навыки работы в медиа. По отдельной программе занимаются пловцы из бассейна «Строитель», волейболисты и баскетболисты. Среди других профильных направлений - экологическое и кинотеатральное (организует Школа кино и театра)», - рассказывает директор.

Однако по-настоящему большим (и неожиданным) открытием стало знакомство со столовой. Уговаривать поесть здесь никого не надо - ребята мчатся за столы сами. И в этом нет ничего странного, потому что на завтрак здесь дают не только каши, но и бургеры, на обед – люля-кебаб, а на полдник может быть мороженое с клубникой. Порции непривычно большие – в кафе и ресторанах такие увидишь редко.

«На завтрак даём бургер. С первого взгляда кажется, что это фастфуд. Но булочку испекли сами, внутри неё свежие овощи, листья салата, сыр. Вы же понимаете, что есть разница – просто положить сыр на кусочек хлеба, либо подать бургер. Дети, естественно, в восторге. Мы стараемся что-то придумать, чтобы детям хотелось прийти покушать», - объяснил новаторский подход директор лагеря Артём Овсянников.

Сделать питание разнообразным стремятся по всем пунктам. Вместо стандартных вафель на полдник - блины, кекс «Зебра», пироги, коржики, манники, «королевская ватрушка». На второй ужин по стаканам уже не разливают кефир или ряженку, как это было принято раньше, их заменили йогуртом и молочным коктейлем в индивидуальной упаковке.

«Одно дело – в стакан разлить, другое – дать в современной красивой упаковке. Для ребят всё, что красиво, считается модным, классным», - поделился мнением директор.

Оказалось, что идея включить в меню блюда, пользующиеся у детей популярностью, принадлежит как раз-таки руководителю учреждения Артёму Овсянникову. По образованию он инженер-технолог, в детский лагерь специалист пришёл сразу после окончания ЮУРГУ на должность замдиректора, и в этом качестве он занимался вопросами организации детского питания. Сейчас руководство лагеря лишь контролирует работу столовой - всеми производственными процессами занимается АО «Уральский комбинат питания». По словам Артёма Овсянникова, такое сотрудничество имеет большой плюс: оно освобождает руководство лагеря от извечной «головной боли» - поиска кадров. Собрать сильную, слаженную бригаду поваров всегда очень сложно, а сделать это в короткий срок и для сезонной работы ещё сложнее. А если люди в новом коллективе не сходятся друг с другом, то это напрямую сказывается на качестве питания. Решить вопрос удалось после заключения договора с «Уральским комбинатом питания».

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На комбинате – не только формирование бригад и приготовление блюд, но и поставка продуктов. В апреле, когда цены на продукты питания пошли вверх, а прежние логистические цепочки ломались, были опасения, что летом могут возникнуть проблемы с доставкой фруктов. Но, по словам замдиректора лагеря Егора Конышева, худшие ожидания не подтвердились: в летнем меню – большое количество овощей и фруктов. Так, например, в день каждый ребёнок получает не менее 150 граммов фруктов - это клубника, мандарины, груши, бананы, апельсины, нектарины, яблоки. При этом их в меню чередуют таким образом, чтобы за неделю не возникло повтора.

Несмотря на то, что меню в «Солнечной поляне» значительно интереснее стандартного набора в школьной столовой, оно отвечает всем требованиям СанПина. Это щадящая тепловая обработка продуктов, исключение специй, излишнего количества соли, сахара, консервантов и ряда продуктов, например, грибов, макарон по-флотски, кетчупа, майонеза и пирожных. За соблюдением жёстких требований следит и сам комбинат питания, и его учредитель – комитет по делам образования г. Челябинска.

«Именно СанПин нам диктует, какие продукты мы можем использовать, а стоимость суточного меню зависит от суммы, указанной в решении межведомственной комиссии. При этом стоимость меню загородных лагерей должна быть не ниже данной суммы, выше она может быть. В пределах этой суммы составляется меню, оно обязательно проходит согласование с Комитетом по делам образования и администрацией лагеря, - рассказала специалист по взаимодействию с образовательными организациями «Уральского комбината питания» Ольга Селянина.

В этом году путёвка в муниципальный детский оздоровительный лагерь стоит 22 200 рублей, из них 16 200 рублей оплачивают родители, а 6 000 рублей на каждого отдыхающего ребёнка выделяет город. Кроме того, родители могут воспользоваться президентской программой кэшбека и вернуть 50% стоимости путёвки. В итоге 18 дней отдыха с насыщенной развлекательной программой и пятиразовым питанием обойдутся всего в 8 100 рублей.

Доступная цена, комфорт, разнообразное питание, чистый воздух и близость к городу становятся для родителей определяющими факторами при выборе лагеря. Из года в год «Солнечную поляну» выбирают и многие детские коллективы.

«Мы ездим в этот лагерь не первый год. Точнее я сама лично, как педагог, езжу сюда уже 15 лет. А когда создали свою студию, и встал вопрос, где проводить лето, приняли решение – «только здесь». Здесь очень комфортные условия – корпуса, которые в холодную погоду всегда обогреваются. Если что-то вдруг нужно, мы звоним - и нам тут же всё принесут, заменят, всегда откликаются. Питание какое хорошее! Мы заехали первого числа, и в первый день детям дали ягоды – клубнику. У них было столько счастья! Вчера были пироги слоёные с картофелем, сырники потрясающие дают. Лагерь меняется. С каждым годом здесь появляется что-то новое. Для нас сделали танцевальный класс. Это оснащённый кабинет с зеркалами, гимнастическим станком, в этом году в нём постелили линолеум. Здесь мы всегда занимаемся в летнем театре. Там просто шикарное освещение, профессиональное оборудование, музыка, свет прекрасные», - поделилась мнением руководитель танцевальной студии «Элемент» Алия Каримуллина.

В лагерь возвращаются и ребята, которые когда-то здесь отдыхали, а теперь, закончив школу, решили совместить приятное с полезным и подзаработать. Они накрывают столы и следят за чистотой в столовой, оплата за смену – не ниже МРОТ. Помощь тьюторов – не новомодное веяние, а необходимость, поскольку практика «дежурных отрядов» ушла в прошлое - в соответствии с законодательством привлекать к такому труду самих детей теперь нельзя.

Желание вернуться в «Солнечную поляну», пусть и в другом качестве, вполне понятно - здесь ощущение беспечного и «сытого» детства настигает гостей с первых же минут. Конечно, вкус этого детства совершенно иной, чем у детей 80-х и 90-х годов – не газировки «Буратино» или печенья с маслом, а бургера и клубники. Но если отбросить ностальгические чувства, то стоит признать, что этот вариант весьма и весьма неплох.