Бывший замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

Бывший замглавы Ашинского района (Челябинская область) Виктор Чистяков. подозреваемый в получении взятки, арестован и ближайшие два месяца проведет в СИЗО.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, по месту регистрации не проживает, может оказать давление на свидетелей и скрыться от органов следствия.

Напомним, следственный отдел Аши (Челябинская область), рассмотрев материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона, возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Подозреваемым является бывший заместитель главы Ашинского района

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.