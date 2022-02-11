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11.02.2022

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11.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

За сутки заболело ковидом почти пять тысяч южноуральцев, в том числе 892 школьника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

Во Всемирный день больного врачи ЧОКБ рассказали о пациентах с генетической бомбой замедленного действия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

Житель Долгодеревенского в неадекватном состоянии угрожал расправой медикам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Виктор Чистяков
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11.02.2022 10:58

Бывший замглавы Ашинского района подозревается в получении взятки

Следственный отдел Аши (Челябинская область), рассмотрев материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона, возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Подозреваемым является бывший заместитель главы Ашинского района Виктор Чистяков.

Информацию о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует Чистяков, подтвердил собственный источник в силовых структурах региона.

Официальный комментарий в следственном отделе Аши пообещали дать позднее.

Как рассказали в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в результате проверки использования бюджетных средств на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении выявлены факты невыполненных и некачественно выполненных работ, оплаченных по муниципальному контракту компании-подрядчику ООО «Управление механизированных работ» (Уфа) при незаконном содействии со стороны администрации района.

По состоянию на десятое февраля, объекты водоочистки и обеззараживания воды в эксплуатацию не введены.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.

Ранее, по результатам указанного контрольного мероприятия, СУ СК России по Челябинской области уже возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере». В отношении каких лиц - не указывается.

 

Автор: Инна Шемаева
получение взятки
Виктор Чистяков
Ашинский район
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты, неоднократно просившие городскую власть вернуть на улицы Советскую и П
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Екатерина Трун
11.02.2022

Замначальника ГЖИ Челябинской области уходит в отставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области 39-летняя
11.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ)
11.02.2022

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Детский лагерь Златоуста наказали за использование мясных деликатесов

09.02.2022 10:43

Уложили асфальт в грязь: ОНФ просит прокуратуру Челябинской области заняться ситуацией в Бредах

09.02.2022 10:39

Челябинцы пожаловались на очереди в психоневрологический диспансер

09.02.2022 10:31

Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить

09.02.2022 10:10

Власти Кунашакского района заявили, что «Промуглеродпроект» экологию Муслюмово не загрязняет. Общественники стоят на своем

09.02.2022 10:10

Южноуральцы, нуждающиеся в соцпомощи, могут позвонить на «горячую линию»

09.02.2022 09:42

В Челябинске загорелось общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета

08.02.2022 22:20

В чем преимущество кредитов на долгий срок

08.02.2022 21:10

В среду в Челябинской области местами небольшой снег

08.02.2022 20:58

Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля

08.02.2022 19:45

ВТБ выдал более 140 миллиардов рублей розничных кредитов в январе