Бывший замглавы Ашинского района подозревается в получении взятки

Следственный отдел Аши (Челябинская область), рассмотрев материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона, возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Подозреваемым является бывший заместитель главы Ашинского района Виктор Чистяков.

Информацию о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует Чистяков, подтвердил собственный источник в силовых структурах региона.

Официальный комментарий в следственном отделе Аши пообещали дать позднее.

Как рассказали в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в результате проверки использования бюджетных средств на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении выявлены факты невыполненных и некачественно выполненных работ, оплаченных по муниципальному контракту компании-подрядчику ООО «Управление механизированных работ» (Уфа) при незаконном содействии со стороны администрации района.

По состоянию на десятое февраля, объекты водоочистки и обеззараживания воды в эксплуатацию не введены.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.

Ранее, по результатам указанного контрольного мероприятия, СУ СК России по Челябинской области уже возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере». В отношении каких лиц - не указывается.