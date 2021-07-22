Центральные улицы Челябинска разрисует молодой художник, поборовший лейкемию

Компания «Ростелеком» и художник-каллиграф Дмитрий Бобров создали творческую коллаборацию. По замыслу ее участников на центральных улицах Челябинска появятся три новых объекта уличного стрит-арта.

В настоящее время разрабатываются эскизы рисунков в стиле современной каллиграфии. Создатели проекта зашифруют в изображениях определенное послание челябинцам.

Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев рассказал, что для нанесения каллиграффити компания предоставит коммуникационные шкафы связи улицах Кирова, Красная и Цвиллинга гостевого маршрута Челябинска, а также расходные материалы.

«Сейчас мы думаем над темой послания к жителям города. В пожелании нам хотелось бы учесть непростую биографию молодого художника и его нестандартный авангардный стиль», - отметил Михаил Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», автор эскизов, 22-летний художник Дмитрий Бобров (@aph11n), занимается современной каллиграфией на протяжении нескольких лет. Творческое хобби переросло в профессиональный вид деятельности после перенесенного заболевания. Четыре года молодой художник боролся с лейкемией, перенес пересадку костного мозга.

По словам каллиграфа, борьба с недугом и выздоровление стали толчком к творческим экспериментам, поискам собственного жизненного предназначения и стиля работы.