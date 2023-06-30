30.06.2023
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
30.06.2023
В Челябинске на пожаре погибла пожилая женщина
30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+)
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
Поворот на Иран
20.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
13.06.2023
В ЧелГУ открыт единственный на Урале диссертационный совет по медиакоммуникациям и журналистике
22.05.2023
ЧелГУ отмечен Благодарностью Федерального агентства по делам национальностей
03.05.2023
Южноуральцев научат быть счастливыми
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023