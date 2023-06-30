ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка

Факультет Евразии и Востока Челябинского государственного университета объявляет набор на образовательные программы по изучению персидского языка – фарси. Бесплатное образование можно получить по программам бакалавриата и магистратуры, сообщает ЧелГУ.

Напомним, 29 июня депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующие изменения в областной закон «Об образовании», предусматривающие создание в вузах региона бюджетных мест для изучения персидских языков.

Государственный язык Ирана – персидский или фарси. Его варианты являются официальными языками Афганистана и Таджикистана, распространен фарси и в Пакистане и так или иначе встречается в Бахрейне, Ираке, Омане, Йемене, ОАЭ, Узбекистане, Турции. Сегодня на персидском языке говорят почти 150 миллионов человек во всем мире.

ЧелГУ предлагает обучение фарси на бюджетных местах сразу на двух уровнях образования.

Для выпускников школ факультет Евразии и Востока - зарекомендовавшая себя образовательная программа отношения и внешняя политика стран Востока». Ранее там изучались китайский, корейский, арабский и турецкий языки, теперь к ним добавился персидский. При этом вторым иностранным языком является английский. Студенты учатся медиации, взаимодействию в многоэтнических и интернациональных коллективах,

реализации международных проектов. В помощь им – преподаватели-носители языков, специальное оборудование и стажировки в иностранных вузах.

По окончании бакалавриата выпускники устраиваются референтом-переводчиком, специалистом по внешнеэкономической, политической, социально-культурной деятельности, экспертом в области международных отношений, аналитиком, медиатором, менеджером и кадровиком.

Тем, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, чтобы скорректировать свою профессиональную траекторию, а также тем, кто уже занят изучением персидского и схожих языков, будет интересна образовательная программа «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока». Здесь готовят переводчиков и консультантов. Вступительным испытанием станет собеседование по профилю.

Узнать больше можно у консультантов приёмной комиссии.