В челябинских вузах начнут готовить бакалавров и магистров со знание персидского языка

В вузах Челябинской области будут организованы бюджетные места по программам бакалавриата и магистратуры для изучения персидских языков.

Сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующие изменения в областной закон «Об образовании». Законопроект был разработан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Федеральные государственные вузы получат гранты в форме субсидий на создание дополнительных бюджетных мест по программам бакалавриата и магистратуры.

Интерес к специалистам со знанием фарси (ведущего язык иранской группы индоевропейской семьи языков) выразили южноуральские компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность с иранскими партнерами. Это вызвано развитием стратегического партнерства наших стран в сфере экономики.

За счет субсидии из бюджета Челябинской области будут созданы 10 учебных мест по программам бакалавриата по направлению «Международные отношения» и 10 мест по программам магистратуры по направлению «Лингвистика».

Планируется, что к обучению студенты приступят уже первого сентября 2023 года.

В текущем году на эти цели из регионального бюджета выделят 1,7 миллиона рублей.

Челябинская область и Исламская Республика Иран активно расширяют сотрудничество. На полях ПМЭФ состоялась встреча губернатора Алексея Текслера с министром транспорта и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдадом Базарпашем.

С ЮУЖД отправлены первые контейнерные поезда транспортному коридору «Север - Юг» (через территорию Казахстана, Туркменистана, Ирана). В настоящее время прорабатывается вопрос визита делегации Челябинской области в Иран.