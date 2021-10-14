14.10.2021
Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии
14.10.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
14.10.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
14.10.2021
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
13.10.2021
В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове
13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
23.08.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске
29.06.2021
В трех поселках Челябинской области в субботу ограничат электроснабжение
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
12.06.2021
Под Копейском мужчина погиб на рыбалке от удара током
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021