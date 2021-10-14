Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для многоэтажного жилого дома в городе Копейске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в филиале «Россети Урал» - «Челябэнерго», с целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили строительство воздушно-кабельной линии классом напряжения 6 кВ общей протяженностью более 245 метров. Общая максимальная мощность присоединённого объекта составила 250 кВт.

Выполненные мероприятия обеспечат надежное и качественное электроснабжение 120 квартир, предназначенных для расселения семей из ветхоаварийного жилья, и еще 40 квартир, предоставленных для детей, оставшихся без попечения родителей, в новостройке по ул. Жданова.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал»- «Челябэнерго».

Специализированный застройщик «Трест К-1» выразил благодарность специалистам Челябинских городских электрических сетей за оперативное и качественное выполнение работ на объекте.