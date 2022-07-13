«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» провели открытый урок по электробезопасности в школьном оздоровительном лагере на базе Уйской средней школы имени Тихонова.

Двести учащихся начальной школы побывали на необычном уроке, где показывали мультфильмы и объясняли правила обращения с электричеством дома и на улице. С помощью «Гоши» - учебного манекена-тренажера - энергетики рассказывали школьникам, как оказать доврачебную помощь «пострадавшему» от воздействия электрического тока. За правильные ответы и активное участие в викторине по электробезопасности ребятам вручили раскраски, настольные игры, расписание уроков, листовки с правилами поведения вблизи энергообъектов.

Урок в Уйской средней школе – это часть большой системной работы по профилактике электротравматизма, которую ведут специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», объединив усилия с работниками образовательных учреждений горнозаводской зоны Челябинской области.

С начала 2022 года специалисты Златоустовских электрических сетей провели рабочие встречи с руководителями управлений образования десяти муниципальных образований: Уйского, Чебаркульского, Саткинского, Ашинского, Катав-Ивановского, Усть-Катавского муниципальных районов, Кусинского городского поселения, а также Чебаркульского, Миасского, Златоустовского городских округов. Было решено объединить усилия для реализации достигнутых соглашений о взаимодействии по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Энергетики и педагоги скоординировали свои действия таким образом, чтобы довести до каждого школьника информацию о правилах обращения с электричеством на улице и дома.

Главная цель уроков – научить детей соблюдать правила безопасности, находясь рядом с энергообъектами. Для актуализации формата занятий энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» предоставили педагогам материалы по профилактике электротравматизма на бумажных и электронных носителях, а также методические рекомендации, которые разработаны специалистами «Россети Урал» для преподавателей ОБЖ, классных руководителей и учителей образовательных учреждений, воспитателей детских садов, педагогических коллективов детских оздоровительных лагерей.

В преддверие летних школьных каникул в 1375 уроках по электробезопасности приняли участие более 28000 детей и подростков различных возрастов из 258 образовательных учреждений горнозаводской зоны Челябинской области.

В адрес руководства Златоустовских электрических сетей поступили благодарственные письма: главы Уйского, Чебаркульского, Ашинского и Катав-Ивановского муниципальных районов отметили системную работу энергетиков по профилактике детского и подросткового электротравматизма.

Напомним, что в компании «Россети Урал» с 2008 года реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки. Материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям избежать травм при обращении с электричеством, можно найти на сайте «Россети Урал» в разделе «Электробезопасность».