«ЧелябГЭТ» заставлял водителей трамваев работать еще и за кондукторов

Прокуратурой Челябинской области была организована проверка по выполнении водителями трамваев Челябинска работы за кондукторов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе проверки было установлено, что на водителей трамваев наряду с основной работой возлагались дополнительные обязанности по обилечиванию пассажиров с применением контрольно-кассового терминала. Причем никто из водителей на это согласие не давал, дополнительные договоры с ними не заключались.

Прокурором Тракторозаводского района Челябинска директору «ЧегялбГЭТ» внесено представление об устранении нарушений закона и объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в мае стало известно, что «ЧелябГЭТ» выгонял водителей на работу без сна и отдыха. Водителей трамваев, троллейбусов, а также кондукторов заставляли работать в выходные дни. Водители троллейбусов и трамваев, а также кондукторы работали по 12, 13 смен подряд без выходных. Выявлены факты, когда работники имели по 2 выходных в месяц.