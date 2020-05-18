«ЧелябГЭТ выгонял водителей на работу без сна и отдыха

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска выявила нарушения трудового законодательства в ООО «ЧелябГЭТ». Водителей трамваев, троллейбусов, а также кондукторов заставляли работать в выходные дни.

В ходе прокурорской проверки были выявлены факты того, что сотрудников трамвайного и троллейбусного депо привлекали к работе в выходные дни. Это носило систематический характер.

«Установлено, что работники трамвайного депо № 1 и № 2 ООО «ЧелябГЭТ», а также троллейбусного депо №2 привлекались к работе в выходные дни без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Водители троллейбусов и трамваев, а также кондукторы работали по 12, 13 смен подряд без выходных. Выявлены факты, когда работники имели по 2 выходных в месяц», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки директору ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной отнесенности.

Кроме того, отношении должностного лица ООО «ЧелябГЭТ» возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Челябинской области.