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Челябинцев не пугают многотысячные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Общество
Сегодня, 15:19
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинской области продолжают совместно с коллегами из регионального управления Росгвардии, Роспотребнадзора и минздрава регоина разъяснять жителям региона о необходимости соблюдать режим карантина и самоизоляции. Но их не пугают ни штрафы, не возможность подхватить смертельную инфекцию.

В Челябинске и остальных городах области с целью выявления нарушителей предписанного им 14-дневного режима изоляции и информирования граждан о небходимости соблюдения режима повышенной готовности в регионе речь шла сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в администрации города. Сейчас на территории региона работают  15 передвижных пунктов полиции. В областном центре - семь.

Так, в Челябинске в выходные дни была организована работа 15 мобильных групп патрулирования. На приграничных территориях автомобильных трасс по-прежнему работали дорожно-патрульные экипажи ГИБДД. С помощью технических средств полицейские проверяли граждан на предмет наличия постановлений от Роспотребнадзора о соблюдении ими санитарно-эпидемиологических норм. Специализированная техника в городах области регулярно по громкой связи оповещала о необходимости соблюдать ограничения.

"В ходе мероприятий стражи порядка также раздавали южноуральцам листовки с профилактической информацией и напоминали об изменениях в административном законодательстве. Так, дополненной частью второй статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены следующие санкции: для граждан – штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц – штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - сообщил начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Семкин.

Кроме того, появившаяся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях статья 20.6.1 предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц ‑ от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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