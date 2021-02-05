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Челябинцев попросили не создавать помех снегоуборочной технике

В пятницу, пятого февраля, автомобилистов попросили не создавать помех снегоуборочной технике, которая очищает улицы Челябинска от снега. В уборке дорог сегодня задействовали 284 единицы техники, сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

«В связи с выпавшими осадками, а также потеплением на улицах города образовалась шуга (рыхлые скопления снега, - прим.автора). Подрядные организации проводят работы по очистке от снега проезжей части. Просим водителей отнестись с пониманием и не создавать помех при прохождении колонн снегоуборочной техники», - говорится в сообщении Комитета.

Помимо техники улицы от снега очищают 277 дорожников. В городе производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществляется вывоз снега.