Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту

В Челябинске в предстоящее воскресенье, 18 сентября, на стадионе МЧС состоится праздник «Буян-2022» и чемпионат города по конному спорту для детей в возрасте от пяти до 18 лет. В мероприятии смогут принять участие все желающие, даже не имеющие опыта верховой езды, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы обещают маленьким гостям и их родителям большую и разнообразную программу: эстафету, конкурсы, концерт, игровые площадки, мастер-классы, контактный зоопарк, аллею лавочников, лотерею, а также новинку праздника – хоббихорсинг (это вид верховой езды, когда всадники ездят не на живых, а на игрушечных лошадях).

Также в рамках чемпионата состоятся соревнования для ребят разного возраста, а также - для особенных ребят. Зрители смогут увидеть красочные выступления танцевальных коллективов, смогут поболеть за спортсменов, участвующих в зрелищных соревнованиях по выездке, конкуру и вольтижировке.

Всех желающих ждут на празднике в десять часов утра по адресу: улица Троицкая, 1Г (въезд со стороны улицы Рылеева).

Праздник «Буян-2022» проводится при поддержке администрации Челябинска в рамках реализации социального проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое воспитание детей «группы риска» и инвалидов в клубе «Буян», их профориентация».