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Челябинцы обсудят книгу Экзюпери, которая изменила мир

В Челябинске пройдет цикл встреч, посвященных книгам, которые изменили мировосприятие многих людей. Пятого февраля в Публичной библиотеке обсудят произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Правительство Челябинской области

«Через рассказ о жизни писателя удивительной истории создания «Маленького принца» и попытку его необычного прочтения, организаторы встречи предлагают совместный поиск ответов на самые важные вопросы: о любви, дружбе, предназначении, свободе и ответственности», - рассказали в правительстве области.

Встречу дополнят театральные и аудиовизуальные миниатюры, интерактив. Для гостей также приготовили сюрпризы и однодневную выставку книг писателя из коллекции библиотеки. Гидом станет директор культурного центра «Новый Акрополь» Леонид Мебель.

«Главные книги Сент-Экзюпери – «Маленький принц», «Планета людей», «Цитадель» – полны тем, что он обдумал, пережил и передал читателю, как глубокий внутренний опыт, – сказал Леонид Мебель. – Кажется, что всю жизнь он писал одно произведение, снова и снова возвращая нас к тому настоящему человеку, погребенному под песками повседневности, которому так необходимо проснуться и сбыться».

В библиотеке также запланированы встречи, посвященные «Божественной комедии» Данте Алигьери, «Убийству на улице Морг» Эдгара Аллана По, «Манифесту Коммунистической партии» Карла Маркса, «Идиоту» Федора Михайловича Достоевского и другим книгам, которые изменили мир.

Встреча «Маленький принц» и его главный секрет» пройдет пятого февраля в выставочном зале (№ 3, 3-й этаж) Публичной библиотеки. Начало в 18:00. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.