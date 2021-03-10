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Челябинцы предпочитают голубой: единая социальная карта меняет облик

Жители Челябинска выбрали новый дизайн социальной карты «МИР» со встроенным транспортным приложением, которая избавит горожан от необходимости носить с собой несколько карт (отдельно банковскую и социальную). Оказалось, большинству челябинцев по душе голубой цвет.

Единую социальную карту с дизайном, за который проголосовало почти 35 процентов участников опроса на портале «Активный житель 74», будут выпускать челябинские банки – по соглашению с городским управлением транспорта.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, за зеленый вариант карты проголосовало 25,7 процента респондентов.

Третий (лаконичный) вариант выбрало 25,4 процента участников опроса.

Четвертый вариант, с разноцветными полосами, пришелся по душе лишь 14-ти процентам опрошенных.

Для того, чтобы активировать транспортное приложение на бесконтактной банковской карте «МИР», жители южноуральской столицы могут обратиться в любой из МФЦ Челябинска или в один из семи пунктов пополнения и выдачи карт и написать заявление.

Единая социальная карта «МИР» - это проезд в пассажирском транспорте Челябинска с возможностью бесконтактной оплаты, в том числе по льготным тарифам, для граждан, имеющих право на льготный проезд; получение социальных выплат и пособий; услуги и бонусы, предоставляемые банками для пользователей карт платежной системы «Мир».

Важно отметить, что прежние социальные карты продолжают действовать, их менять не нужно.

Адреса пунктов по активации транспортного приложения:

- Комсомольский проспект 90-А, диспетчерский пункт «Молдавская»;

- Лесопарковая 3-А, диспетчерский пункт «ПКиО»;

- Свердловский тракт, 3, троллейбусное депо № 2;

- Первой Пятилетки, 30, Центр выдачи и пополнения карт;

- Копейское шоссе, 1-Г, диспетчерский пункт «ЧКПЗ»;

- Мамина 1-А, диспетчерский пункт «Мамина».

Интересно, что 33,33 процента участников опроса ответили, что постоянно пользуются общественным транспортом, 55,33 процента – периодически, а 11,34 процента челябинских респондентов - предпочитают другие способы передвижения.

Безналичный расчет используют 40,38 процента опрошенных; 23,8 процента пользователей иногда пользуются банковскими или транспортными картами при оплате проезда.

Рассматривают возможность использования безналичной оплаты 30,38 участников опроса.

Предпочитают оплату наличными 5,44 процента пользователей.